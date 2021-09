Hace tiempo, cuando usaba mucho más mi ahora viejo iMac, estaba más acostumbrado a usar Photoshop que ahora. De hecho, no recuerdo tener instalado GIMP y mis pequeñas ediciones, como lo que veis encima de estas líneas, las hacía en el software de Adobe. No fue hasta más adelante, cuando volví a usar más Linux, que me decidí a usar GNU Image Manipulation Program, y, aunque me estoy acostumbrando y cada día me gusta más, para algunas cosas se tienen que dar muchos pasos. Por ese motivo no puedo dejar de mirar de reojo a Photopea.

Pero, ¿qué es Photopea y qué tiene que ver con Photoshop? Se trata de un editor de imágenes online que es como un clon del de Adobe. Muchas de las herramientas, como la de eliminar objetos no deseados o el bisel y relieve, están disponibles, y lo podemos usar en cualquier aparato con un navegador web. Lo cierto es que en tablets y móviles no funciona tan bien, pero no es imposible.

Photopea permite hacer 30 pasos gratis

Lo mejor de Photopea para los usuarios de Photoshop es que todo se ve igual, los menús están todos en el mismo sitio y los atajos del teclado también son los mismos. Por otra parte, es muy positivo que no sea un servicio nuevo; su desarrollador lo empezó hace ya ocho años y sigue disponible, por lo que no estamos hablando de algo fugaz. Ivan Kuckir ha conseguido bastante dinero con su idea, así que lo lógico es que siga con su desarrollo y vaya añadiendo mejoras con el paso del tiempo.

Photopea es gratis, siempre y cuando no necesitamos realizar más de 30 pasos. Hay que mirar de reojo el historial para no perder el trabajo realizado, pero siempre podemos exportar a PSD, abrir el archivo y dar otros 30 pasos. Bajo suscripción se pueden dar hasta 60 pasos y tener acceso a todas las funciones, y los precios varían entre los 9$/mes por un usuario y los 400$/año por un equipo de 20.

Aunque ya existe desde hace tiempo, no queríamos dejar de dar a conocer esta genial herramienta aquí en Linux Adictos. Y es que, por ejemplo, GIMP tiene Resynthesizer para eliminar objetos no deseados, pero está desarrollado en Python 2 y no funciona muy bien en las últimas versiones del editor a no ser que se instale la versión flatpak. Además, Photopea le servirá a la mayoría de usuarios, por lo que merece la pena conocer su existencia y guardarla en favoritos.

Página oficial.