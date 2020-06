PhotoGIMP deja tu GIMP como un calco del famoso Photoshop de Adobe

Photoshop es la aplicación de creación y edición de imágenes más popular. Sólo hay que escuchar/leer un lenguaje popular en el que se dice «chopear» a editar una imagen. Pero, como todos sabéis, también existen opciones igualmente potentes y libres como GIMP. El principal problema que nos encontramos al usar GIMP es que, probablemente, estemos acostumbrados a la interfaz de Photoshop, motivo por el que recientemente ha nacido un mod o parche que han bautizado como PhotoGIMP.

Tal y como leemos en su página oficial en GitHub, PhotoGIMP es un parche sencillo para GIMP 2.10+ que está diseñado para facilitar las cosas a los usuarios de Photoshop. En resumen, tal y como veis en la imagen de cabecera, una vez aplicado veremos que nuestro GIMP ha pasado a tener una interfaz casi calcada a la de Photoshop, aunque también hay que reconocer que las últimas versiones de GIMP ya han dado un paso adelante en este sentido.

PhotoGIMP es un parche para ayudar a los usuarios de Photoshop

Lo que hace este parche es lo siguiente:

Organización de herramientas para imitar la posición del Photoshop de Adobe.

Cientos de nuevas fuentes por defecto.

Nuevos filtros Python instalados por defecto, como «curar selección».

Nueva pantalla de bienvenida.

Nueva configuración predeterminada para maximizar el espacio en el lienzo.

Accesos directos establecidos para los similares en Photoshop, siguiendo la Documentación de Adobe.

Nuevo icono y nombre del archivo .desktop personalizado..

El nuevo idioma predeterminado es el inglés (aunque se puede cambiar desde las preferencias).

Cómo se instala

El problema es que la instalación de este parche no es la más sencilla del mundo. Sus desarrolladores avisan de que está pensado para el paquete Flatpak, pero que son «sólo archivos» que se pueden usar en cualquier versión de GIMP, lo que incluye el paquete DEB, el RPM, las versiones Snap y AppImage o las de Windows y macOS. Para estos paquetes, las únicas instrucciones que tenemos son «simplemente comprueba la localización de los archivos de GIMP en cada sistema/paquete«. Para la versión Flatpak, hay que hacer lo siguiente:

Antes que nada, tenemos que tener la versión Flatpak de GIMP instalada. La podemos buscar en nuestro centro de software o acceder a este enlace. Dentro del ZIP que descargamos desde este enlace hay tres carpetas ocultas, lo que en Linux significa que tienen un punto delante y que se pueden mostrar con un atajo del teclado, o así suele ser. Estas tres carpetas tienen que extraerse en nuestra carpeta personal (/home/usuario). Si los mismos archivos ya están presentes, los sobrescribimos. Eso es, en teoría, todo.

El archivo descargado en el paso 1 tiene los directorios .icons, lo que contiene el icono de PhotoGIMP, .local, que contiene el archivo .desktop personalizado, y .var, lo que contiene el parche flatpak con la personalización para GIMP 2.10+. Si queremos que GIMP mantenga su icono, sólo tenemos que extraer el archivo .var a nuestro directorio personal.

Personalmente, ya hace mucho tiempo que me deshice de Photoshop y me he acostumbrado a GIMP, algo a lo que ayudó que dejara de presentarse en tres ventanas diferentes y las últimas opciones implementadas que nos permiten tener el panel izquierdo más organizado. Pero seguro que PhotoGIMP es una buena opción para muchos usuarios. ¿Eres tú uno de ellos?