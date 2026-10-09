Seguro que conoces esa sensación de amor-odio que mucha gente tiene con la suite de Adobe. Por un lado, herramientas como Photoshop o Premiere son el estándar absoluto en cualquier estudio creativo, pero por otro, las cuotas de suscripción mensuales y las restricciones cada vez más agresivas de sus funciones de IA han empezado a cansar a más de uno. En este clima de tensión, ha surgido un proyecto que promete romper el tablero: ArtCraft, una propuesta que busca democratizar la edición profesional eliminando los pagos recurrentes. Y de la suite, la joya de la corona es PhotoCraft.

Todo este lío ha empezado cuando Brandon Thomas, un ingeniero de software, decidió que ya era suficiente y se puso manos a la obra para crear reemplazos de código abierto para las aplicaciones más emblemáticas de Adobe. No se trata de un simple parche, sino de un ecosistema completo desarrollado con una metodología moderna llamada ‘vibe coding’, apoyándose en la inteligencia artificial para acelerar un proceso que, en manos humanas, habría tardado décadas en completarse.

El despliegue de las Crafting Apps

La ambición de Thomas no se queda solo en la edición de imágenes. Ha lanzado un arsenal de siete aplicaciones diseñadas para cubrir prácticamente todo el flujo de trabajo creativo. Entre ellas encontramos a PhotoCraft como alternativa a Photoshop, VectorCraft para sustituir a Illustrator y FilmCraft para hacer el trabajo de Premiere Pro. Para los que gestionan fotos o maquetan, existen LightCraft (Lightroom) y DesignCraft (InDesign), mientras que PrintCraft y EffectCraft apuntan a Acrobat y After Effects respectivamente.

Lo más llamativo es que estas herramientas están escritas en Rust, un lenguaje de programación muy robusto que evita muchos de los cuelgues y errores de memoria típicos de los programas escritos en C++, como es el caso de Adobe. Además, el proyecto es multiplataforma, funcionando de forma nativa en Windows, macOS y Linux, siendo esto último un soplo de aire fresco ya que Adobe siempre ha ignorado a los usuarios de Linux en sus soluciones profesionales.

¿En qué estado se encuentra PhotoCraft realmente?

Si estás pensando en borrar Photoshop ahora mismo, quizás sea mejor que te lo pienses dos veces. PhotoCraft es, ahora mismo, una versión alfa muy temprana. Aunque es capaz de manejar capas, máscaras, pinceles, vectores y hasta abrir archivos PSD originales con una precisión asombrosa, todavía le falta camino. La propia hoja de ruta del proyecto admite que solo tiene listo entre el 25% y el 35% de las funciones necesarias para que un profesional pueda trabajar el día a día sin volverse loco.

Quienes ya lo han trasteado comentan que, aunque la experiencia recuerda a la agilidad del Photoshop 2020 (antes de que todo se llenara de IA), todavía hay fallos en los atajos de teclado y en algunas funciones básicas de edición. Además, el soporte para plugins es casi inexistente y no cuenta con las herramientas de relleno según el contenido que hacen tan potente a la suite de Adobe hoy en día.

El misterio del Vibe Coding y la legalidad

Aquí es donde la cosa se pone interesante. ArtCraft se define como una implementación ‘clean-room’. Para los que no estéis familiarizados con el término, esto significa que el software se ha creado observando cómo se comporta el programa original y leyendo especificaciones públicas, pero sin copiar ni una sola línea de código propietario. Es una técnica legal para evitar que Adobe pueda demandar al proyecto por robo de propiedad intelectual, similar a lo que ocurrió en los 80 con los clones de la BIOS de IBM.

Sin embargo, hay quien sospecha que el uso de la IA Claude Opus 5.5 podría nublar esta transparencia. El ‘vibe coding’ permite generar código a una velocidad absurda, pero conlleva un riesgo: el código resultante puede ser un galimatías difícil de parchear para un humano si algo sale mal. Hay quien sugiere que la IA podría haber ‘leído’ código descompilado durante su entrenamiento, aunque no hay pruebas reales de ello, ya que el código fuente actual de Photoshop es secreto.

Alternativas mientras ArtCraft y el mismo PhotoCraft maduran

Mientras esperamos a que los agentes de IA de Brandon Thomas terminen de pulir las herramientas las 24 horas del día, existen opciones ya consolidadas. Si buscas algo gratuito y potente, Gimp sigue siendo el rey, especialmente si le instalas algún mod para que la interfaz se parezca a la de Photoshop, Otra opción es Photopea, que además es desde el navegador web.. Para quienes prefieren un pago único sin suscripciones, Affinity Photo es la opción más profesional, y en el mundo del vídeo, la versión gratuita de DaVinci Resolve es tan potente que deja en ridículo a casi cualquier otra alternativa.

Este proyecto marca un hito en la historia del software porque plantea que la era del código cerrado podría estar llegando a su fin. La capacidad de la IA para replicar funcionalidades complejas en tiempo récord hace que proteger el código sea cada vez más irrelevante. Aunque PhotoCraft no sea hoy un sustituto total, la determinación de sus creadores por hacer anular el negocio de las suscripciones de Adobe es un experimento que merece la pena seguir de cerca.

La suite de ArtCraft representa un salto tecnológico impulsado por la IA y el lenguaje Rust, ofreciendo una alternativa gratuita y abierta en Windows, Mac y Linux. Pese a que PhotoCraft aún está en fase alfa y no cubre todas las necesidades de un profesional, su enfoque de desarrollo acelerado y su arquitectura legal prometen cambiar la dinámica del mercado creativo, obligando a los gigantes del software a replantearse sus modelos de negocio.