Phosh 0.59 ya está disponible como nueva versión de este entorno gráfico para dispositivos móviles Linux, desarrollado sobre tecnologías de GNOME y diseñado para adaptar la experiencia de escritorio a pantallas táctiles. La actualización incorpora nuevas funciones para el panel de ajustes rápidos, herramientas de desbloqueo y mejoras en la información que ofrece la interfaz sobre el uso de determinados componentes del dispositivo.

Entre los cambios más visibles se encuentran los controles integrados para realizar capturas de pantalla y activar o detener el servidor SSH, además de un indicador que muestra cuándo está utilizando la cámara alguna aplicación. El proyecto también ha trabajado en la composición de las miniaturas de las ventanas, la configuración de los complementos de la barra superior y la integración con systemd-homed.

Nuevos controles rápidos y más información sobre la privacidad en Phosh 0.59

Phosh 0.59 añade dos controles al panel de ajustes rápidos. El primero permite realizar capturas de pantalla directamente desde la interfaz, sin tener que recurrir a herramientas externas. Puede utilizarse para capturar la pantalla completa o seleccionar una zona, con posibilidad de realizar la captura inmediatamente o introducir un pequeño retraso.

El segundo control permite iniciar y detener el servicio SSH desde el propio panel. Esto facilita habilitar temporalmente el acceso remoto al dispositivo cuando sea necesario, sin tener que recurrir a una terminal para gestionar el servicio. La opción de ubicación también queda activada de forma predeterminada, haciendo más visible el acceso a este ajuste.

La privacidad recibe otra mejora con un nuevo complemento para la barra de estado que indica cuándo la cámara está en uso. Phosh incorpora un gestor que realiza el seguimiento de los flujos de cámara y permite mostrar el indicador correspondiente. Esta función ayuda a identificar visualmente cuándo una aplicación está accediendo a ese componente.

Phosh 0.59 introduce mejoras en el desbloqueo mediante PIN

La pantalla de bloqueo mejora su integración con systemd-homed, el sistema de gestión de directorios personales y cuentas de usuario. Phosh puede consultar la longitud del PIN almacenada en la información del usuario y utilizarla para adaptar el proceso de desbloqueo. De esta manera, la interfaz puede saber cuándo se ha introducido el número de caracteres esperado y facilitar el envío del código.

También se incorpora phosh-pin-tool, una utilidad que permite establecer manualmente la longitud del PIN. Esta posibilidad ofrece más control sobre la configuración del desbloqueo, aunque el propio proyecto advierte de que almacenar esa longitud reduce la seguridad: alguien que tenga acceso físico al teléfono podría averiguar cuántos dígitos componen el código.

Trabajo en el rendimiento y en la gestión de ventanas

Uno de los cambios internos más relevantes afecta a la composición de las miniaturas que aparecen al mostrar las aplicaciones abiertas. Parte del trabajo de representación se traslada desde Phosh a Phoc, el compositor Wayland utilizado por el entorno. El objetivo es reducir el trabajo de la interfaz y mejorar la eficiencia de esta operación.

La modificación todavía requiere atención: el proyecto mantiene desactivada por defecto esta nueva ruta de composición porque quedan aspectos pendientes de resolver. Por tanto, aunque el cambio apunta a reducir el uso de CPU y agilizar la representación, no debe interpretarse como una mejora activada de forma general en todos los dispositivos.

La actualización también incluye correcciones en la gestión de ventanas y de los estados de las aplicaciones. Se soluciona una fuga de memoria relacionada con las ventanas pendientes de gestionar y se mejora el seguimiento de si una aplicación se ha iniciado realmente o si simplemente se ha llevado al primer plano.

Configuración y correcciones adicionales

Phosh 0.59 actualiza el esquema de configuración de GSettings, que pasa a utilizar el espacio de nombres mobi.phosh. La migración incluye mecanismos para trasladar las preferencias existentes, de modo que los componentes que utilizan la configuración del entorno puedan adaptarse a la nueva organización.

También se corrige la sincronización del estado inicial del control de datos móviles, que podía aparecer activado aunque no hubiera ninguna conexión que gestionar. Otras modificaciones solucionan problemas de compilación con libical 4 y corrigen el icono del complemento de monitorización de carga en Phosh Mobile Settings.

La versión incorpora además actualizaciones de traducciones y diferentes ajustes internos en las pruebas, la gestión de servicios y el código de la interfaz. No se trata de una renovación visual completa, sino de una actualización centrada en añadir funciones prácticas y seguir puliendo el funcionamiento del entorno.

Phosh 0.59 continúa así el desarrollo de una interfaz móvil Linux que busca ofrecer controles más accesibles y una integración cada vez más completa con los servicios del sistema. Su utilidad dependerá, como es habitual, de la distribución y del dispositivo en el que se integre, así como de las versiones compatibles de sus componentes.