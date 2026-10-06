Phosh 0.58 ya está disponible como nueva versión del entorno gráfico móvil basado en tecnologías de GNOME. La actualización incorpora mejoras en las notificaciones de capturas de pantalla, el control del modo Caffeine, el seguimiento del arranque de aplicaciones Flatpak y diferentes avances en el compositor Phoc y el teclado virtual Stevia.

Phosh es una shell para Wayland diseñada para teléfonos y otros dispositivos con pantallas táctiles pequeñas. Se integra con componentes habituales de GNOME y suele utilizar Phoc como compositor, ofreciendo una interfaz adaptada a dispositivos móviles sin renunciar a las tecnologías del escritorio Linux.

Phosh 0.58 introduce mejoras para las capturas de pantalla

Una de las novedades más visibles de Phosh 0.58 afecta a las capturas de pantalla. La notificación que aparece después de realizar una captura incorpora ahora acciones para abrir directamente la imagen obtenida o acceder a la carpeta donde se ha guardado.

El cambio simplifica una tarea habitual en dispositivos móviles y evita tener que abrir manualmente un gestor de archivos para localizar cada captura.

Caffeine ofrece más opciones

El ajuste rápido Caffeine también gana flexibilidad. Phosh permite configurar qué mecanismos se inhiben cuando esta función está activa, dando mayor control sobre el comportamiento relacionado con el apagado automático de la pantalla y el bloqueo del dispositivo.

La modificación resulta especialmente útil cuando el usuario necesita mantener la pantalla activa durante una tarea concreta sin tener que cambiar permanentemente la configuración de energía.

Mejor seguimiento de las aplicaciones

Phosh 0.58 mejora el seguimiento del inicio de aplicaciones, incluyendo aplicaciones Flatpak y programas que utilizan un nombre D-Bus independiente. Esto permite que el entorno identifique con mayor precisión cuándo una aplicación ha terminado realmente de arrancar.

El cambio contribuye a mejorar la gestión de las aplicaciones desde la propia interfaz móvil y evita problemas relacionados con procesos cuyo inicio no podía determinarse correctamente.

Phoc amplía la compatibilidad con Wayland en Phosh 0.58

El compositor Phoc, utilizado habitualmente junto a Phosh, recibe varias mejoras importantes. La versión 0.58 añade soporte básico para la versión 2 del protocolo text-input-v3 , pensado para mejorar la compatibilidad con GTK 4.24.

También incorpora soporte para la versión 4 de layer-shell-effects , que permite diferenciar entre movimientos de superficies Wayland provocados por el compositor y aquellos iniciados por el usuario.

Además, se añade una nueva interfaz del protocolo privado de Phosh para representar miniaturas, con el objetivo de acelerar la superposición utilizada para mostrar las vistas previas de aplicaciones. También se corrige un bloqueo relacionado con determinados gestos de desplazamiento.

Stevia mejora el teclado virtual

El teclado en pantalla Stevia recibe mejoras especialmente interesantes para sistemas Linux inmutables. Los diccionarios utilizados para completar palabras pueden instalarse ahora dentro del directorio personal del usuario, evitando depender de ubicaciones del sistema que podrían no ser modificables.

La actualización también incorpora una base de datos de autocompletado en inglés y un nuevo modo de instalación de datos directamente en $HOME .

Más cambios en configuración y dispositivos

El selector de archivos PFS permite ahora crear carpetas durante el guardado y montar o desmontar recursos de red y tarjetas SD desde la propia interfaz.

Por otro lado, Phosh First Boot 0.2 añade opciones para establecer longitudes mínimas de nombres de usuario y contraseñas. Los nuevos usuarios pueden añadirse automáticamente al grupo sudo y, al utilizar almacenamiento cifrado, se emplea por defecto el backend LUKS de systemd-homed.

La biblioteca gmobile también recibe cambios relacionados con dispositivos concretos, incluyendo soporte para el panel de pantalla del Google Pixel 3 XL, datos para el Pixel 9a y ajustes de las esquinas de pantalla del Fairphone 5. Esta versión se basa en GNOME 50 y wlroots 0.20.2.

Phosh 0.58: una actualización centrada en pulir Linux móvil

Phosh 0.58 no supone una revolución visual, pero sí reúne numerosas mejoras destinadas a hacer más sólido el uso cotidiano de Linux en teléfonos. Las novedades abarcan desde pequeñas funciones de interfaz hasta protocolos Wayland, el teclado virtual, Flatpak y la compatibilidad con distintos dispositivos.

El resultado es una actualización que continúa consolidando Phosh como una de las principales interfaces móviles del ecosistema Linux, especialmente en distribuciones y proyectos que utilizan GNOME como base.