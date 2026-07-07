Phosh 0.56 añade un medidor de carga a la barra superior

Phosh 0.56 ya está disponible como una nueva versión de este entorno gráfico para dispositivos móviles basado en tecnologías de GNOME. La actualización introduce nuevas funciones para la barra superior, mejora la compatibilidad con distribuciones inmutables e incorpora diversos ajustes destinados a ofrecer una experiencia más fluida tanto en teléfonos como en tabletas con Linux.

Phosh se ha consolidado como una de las principales interfaces para Linux móvil y es el entorno predeterminado en distribuciones como Mobian, PureOS o determinadas ediciones de postmarketOS. Su desarrollo continúa avanzando con lanzamientos periódicos que mejoran tanto la usabilidad como la integración con el resto del ecosistema GNOME.

Phosh 0.56 añade un medidor de carga y mejora la experiencia en dispositivos móviles

La principal novedad de Phosh 0.56 es la incorporación de un nuevo complemento para la barra superior que muestra la carga del sistema en tiempo real. Gracias a este indicador, los usuarios pueden conocer rápidamente el nivel de actividad del dispositivo sin necesidad de abrir herramientas adicionales de monitorización.

Otra mejora importante afecta a las distribuciones Linux inmutables. A partir de esta versión es posible ocultar aplicaciones del lanzador incluso cuando no se utiliza GNOME Software, facilitando la gestión de aplicaciones preinstaladas en este tipo de sistemas.

La actualización también permite activar el complemento de Syncthing directamente desde la aplicación de ajustes para móviles e incorpora notificaciones cuando una aplicación no puede desinstalarse. Además, se han realizado cambios para acelerar el inicio de determinadas aplicaciones y mejorar la gestión de procesos durante su lanzamiento.

Los usuarios de tabletas también reciben novedades. Phosh 0.56 añade la posibilidad de rotar la pantalla de bloqueo, aplica inmediatamente los cambios relacionados con recortes de pantalla (display cutouts) y mejora el aspecto visual de la propia pantalla de bloqueo.

En el apartado técnico, el compositor Phoc se actualiza a la versión 0.56, basada en wlroots 0.20.1. Esta nueva versión añade soporte para el protocolo xdg-toplevel-tag-v1 e incorpora distintas optimizaciones internas y correcciones de errores.

Como ocurre en cada lanzamiento, Phosh 0.56 también resuelve diversos fallos de estabilidad y fugas de memoria detectadas por la comunidad, contribuyendo a ofrecer una experiencia más sólida en dispositivos Linux orientados al uso diario.

Con Phosh 0.56, el proyecto continúa refinando una de las interfaces móviles más maduras del ecosistema Linux. Aunque las novedades no suponen una revolución, sí mejoran aspectos importantes de la experiencia diaria y refuerzan el soporte para nuevas plataformas y distribuciones.