Perplexity ha trasladado a Google una oferta de 34.500 millones de dólares para hacerse con el navegador Chrome, un movimiento que llega sin solicitud previa por parte de Alphabet y que busca posicionarse ante posibles medidas antimonopolio en Estados Unidos. La propuesta, según trasladó la compañía, cuenta con respaldo financiero para ejecutarse en su totalidad.

El plan se enmarca en un momento sensible: el juez federal Amit Mehta estudia los remedios que buscan corregir el dominio de Google en las búsquedas en línea tras un fallo que declaró ilegal ese monopolio. Entre las opciones planteadas por las autoridades figura la separación de Chrome y el licenciamiento de datos de búsqueda a rivales, mientras que Google por ahora evita pronunciarse en detalle.

Qué incluye la propuesta de Perplexity

Según ha comunicado la startup, no introduciría cambios opacos en Chrome y su prioridad sería garantizar la continuidad del producto para los usuarios y anunciantes. Además, se compromete a mantener y reforzar el proyecto de código abierto Chromium.

La compañía asegura que, si la operación prospera y supera los filtros regulatorios, invertirá 3.000 millones de dólares en los dos primeros años en Chrome y Chromium, y que haría ofertas laborales a una parte sustancial del equipo responsable del navegador.

Otro punto relevante es que Alphabet no recibiría participación en Perplexity como parte del acuerdo, un diseño pensado, según la empresa, para evitar conflictos de competencia.

Mantener Chromium como proyecto abierto y compatible con el ecosistema actual.

como proyecto abierto y compatible con el ecosistema actual. Evitar modificaciones «discretas» que alteren el comportamiento de Chrome sin claridad para el usuario.

que alteren el comportamiento de Chrome sin claridad para el usuario. Respetar las preferencias por defecto, incluida la configuración del motor de búsqueda, salvo mandato regulatorio.

Financiación y motivos del movimiento

Perplexity indica que varios fondos de inversión de gran tamaño asumirían la financiación completa de la compra. La firma, con sede en San Francisco, captó este año 100 millones de dólares y está valorada en torno a 18.000 millones, por lo que la oferta por Chrome sería sensiblemente superior a su propia capitalización privada.

La oportunidad llega en plena fiebre por integrar agentes de IA en la navegación web: Perplexity prepara su propio navegador, Comet, con asistente integrado, y ve en Chrome una plataforma con alcance masivo para esa transición.

El contexto legal que lo condiciona todo

Tras el veredicto que declaró el dominio ilegal de Google en las búsquedas, el Departamento de Justicia y varios estados han planteado remedios para restablecer la competencia. En la lista están la posible venta de Chrome, la restricción de pagos para ser predeterminado en dispositivos y la obligación de licenciar datos a terceros.

La oferta de Perplexity se interpreta en parte como una señal al tribunal de que hay comprador si finalmente se impone una desinversión. La decisión de Mehta se espera en fechas próximas y podría reconfigurar el mercado.

Cuánto vale Chrome y si el precio encaja

Las estimaciones sobre el valor de Chrome oscilan entre 20.000 y 50.000 millones de dólares, según distintos analistas del sector. La propuesta de 34.500 millones se situaría en la franja media de ese rango, aunque hay voces (como directivos de buscadores rivales) que la considerarían insuficiente.

En magnitudes de mercado, Chrome concentra en torno al 68% de cuota global según StatCounter y una base de usuarios que fuentes del sector sitúan en miles de millones, lo que explica el interés de distintos actores por su control.

Postura de Google y otros interesados

Por el momento, Google no muestra intención de desprenderse de Chrome y ha dejado caer que recurriría medidas correctivas que consideren desproporcionadas. Entre las alternativas menos drásticas, la compañía ha abierto la puerta a revisar acuerdos de exclusividad con partners como Apple, Mozilla o fabricantes de Android.

En paralelo, OpenAI también expresó interés en el navegador durante las vistas sobre remedios, señal de que, si hubiera venta forzosa, el proceso de adjudicación podría atraer a varios candidatos.

Qué pasaría si la operación avanzara

De salir adelante, Perplexity promete continuidad para los usuarios y estabilidad para los anunciantes, sin cambios intrusivos en la configuración por defecto. El refuerzo de Chromium y la integración de capacidades de IA llegarían de forma gradual y transparente.

La firma también ha dejado claro que buscaría retener talento del equipo de Chrome, clave para mantener el ritmo de actualizaciones y la seguridad del navegador. La decisión dependerá de lo que imponga el tribunal y de la reacción de Alphabet: si el juez opta por remedios menos intrusivos, la oferta podría quedar congelada; si exige una venta, se abriría un proceso competitivo en el que el precio, las garantías técnicas y los compromisos con la competencia serán determinantes.