PeppermintOS sigue ampliando sus opciones para los usuarios que buscan un sistema operativo ligero, flexible y con un mayor control sobre los componentes internos del sistema. El proyecto ha anunciado una nueva compilación basada en Devuan Excalibur, una alternativa a Debian que destaca por prescindir de systemd como sistema de inicio predeterminado, una característica muy valorada por determinados sectores de la comunidad Linux.

Esta novedad representa un paso interesante para la distribución, que desde hace años se ha caracterizado por ofrecer un entorno sencillo, rápido y accesible tanto para usuarios experimentados como para quienes dan sus primeros pasos en GNU/Linux. Con esta nueva edición, PeppermintOS busca ofrecer una alternativa adicional a su versión tradicional basada en Debian, manteniendo la misma filosofía de ligereza y facilidad de uso, pero incorporando una base diferente para quienes prefieren evitar systemd y utilizar otros sistemas de inicio más clásicos.

PeppermintOS amplía su catálogo con una edición basada en Devuan Excalibur

La nueva compilación de PeppermintOS utiliza como base Devuan Excalibur, la versión más reciente de esta distribución derivada de Debian. Devuan nació con el objetivo de mantener la compatibilidad con el ecosistema Debian sin depender de systemd, permitiendo a los usuarios elegir alternativas como SysVinit, OpenRC o Runit para la gestión del arranque y los servicios del sistema.

Según ha explicado el equipo de desarrollo, esta nueva versión se encuentra inicialmente en fase de pruebas y pretende recopilar comentarios de la comunidad antes de considerarse una edición completamente estable. A nivel visual y funcional, la experiencia será muy similar a la que ya ofrece la edición basada en Debian, por lo que los usuarios habituales apenas encontrarán diferencias en el escritorio o en las aplicaciones incluidas.

Entre los cambios más destacados se encuentra la adopción de una estructura moderna para la gestión de repositorios mediante el formato Deb822, así como el uso de directorios específicos dentro de sources.list.d para administrar las fuentes de software. Además, el proyecto ha comenzado a implementar firmas GPG para reforzar la verificación y autenticidad de las imágenes distribuidas.

Sin systemd

La llegada de esta edición también demuestra el interés de PeppermintOS por ofrecer diferentes alternativas dentro de su ecosistema. Aunque systemd es actualmente el sistema de inicio dominante en la mayoría de distribuciones Linux, existe una parte de la comunidad que sigue prefiriendo enfoques más tradicionales por motivos de rendimiento, simplicidad o filosofía de diseño.

Con esta nueva variante basada en Devuan Excalibur, PeppermintOS amplía las posibilidades para sus usuarios sin renunciar a las características que la han hecho popular: un consumo moderado de recursos, un escritorio ágil y una experiencia orientada a la productividad. La iniciativa refuerza además la diversidad dentro del ecosistema Linux, ofreciendo una opción más para quienes desean una distribución moderna sin depender de systemd.