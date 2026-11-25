Peppermint OS Void ya está disponible como la primera edición de la distribución basada en Void Linux. El proyecto amplía así las bases sobre las que construye su sistema, hasta ahora centrado en Debian y Devuan, y ofrece una alternativa de actualización continua para quienes prefieren el ecosistema de Void. La nueva edición se publica inicialmente en formato Loaded, con un conjunto de aplicaciones y herramientas instaladas de antemano.

El lanzamiento supone un cambio importante en la oferta de Peppermint OS, aunque sus responsables han aclarado que no tienen intención de abandonar las versiones existentes. La edición Void se incorpora como una opción adicional, manteniendo la filosofía del proyecto y adaptando sus herramientas a una base técnica diferente. La imagen de instalación ocupa alrededor de 4 GB, y está previsto que más adelante llegue una variante Flagship más ligera.

Una nueva base con actualizaciones continuas: así es Peppermint OS Void

La principal diferencia de esta edición está en su infraestructura. Void Linux utiliza un modelo rolling release, por lo que los paquetes se actualizan de forma continua y no dependen de grandes lanzamientos periódicos para incorporar nuevas versiones del software. También introduce herramientas distintas a las habituales en las ediciones Debian y Devuan de Peppermint.

En concreto, la distribución utiliza XBPS como gestor de paquetes y runit para la inicialización y administración de servicios. Esto significa que no depende de systemd y que los usuarios encontrarán un sistema con una organización diferente a la de las otras variantes de Peppermint OS.

La edición inicial conserva el escritorio Xfce y utiliza XLibre como servidor gráfico, siguiendo la misma elección que el proyecto ha adoptado en sus otras versiones. Según la información publicada sobre el lanzamiento, el sistema está construido sobre el kernel Linux 6.18 LTS.

Edición Loaded y aplicaciones incluidas

Peppermint OS Void llega inicialmente como una edición Loaded, pensada para ofrecer un entorno funcional desde el primer arranque. La imagen incluye una selección de programas para cubrir las tareas habituales sin que el usuario tenga que instalarlo todo manualmente.

Entre las aplicaciones incluidas se encuentran Firefox para navegar por Internet, Thunderbird para el correo electrónico, FileZilla para transferencias de archivos y Transmission para descargas BitTorrent. También incorpora VLC y Audacious para reproducción multimedia, LibreOffice para productividad y Geany como editor de texto y herramienta de desarrollo. La selección incluye además HexChat para comunicación mediante IRC.

Quienes prefieran partir de un sistema más reducido tendrán que esperar a la futura edición Flagship. Esta variante seguirá la filosofía minimalista de las versiones tradicionales de Peppermint, con menos programas preinstalados y mayor libertad para configurar el entorno desde cero.

Herramientas propias y un instalador personalizado en Peppermint OS Void

El equipo también ha aprovechado el desarrollo de esta edición para actualizar varias de sus herramientas. PepTools recibe mejoras en sus interfaces gráficas, mientras que PepFetch, la utilidad de información del sistema del proyecto, también se ha actualizado. Otra de las novedades es la incorporación de Peppermint Software Center, un nuevo centro de software destinado a facilitar la gestión de aplicaciones.

Uno de los aspectos técnicos más interesantes es que los desarrolladores han creado su propia herramienta para construir imágenes ISO. Inicialmente estudiaron la posibilidad de utilizar las herramientas oficiales de Void Linux, como void-mklive, pero finalmente decidieron desarrollar una solución propia porque no se ajustaba a sus necesidades. El proyecto ha publicado documentación para que otras personas puedan utilizar ese constructor y crear imágenes personalizadas basadas en Void.

Debian y Devuan seguirán disponibles

Peppermint ha querido dejar claro que este lanzamiento no representa una migración general del proyecto a Void Linux. Las ediciones basadas en Debian y Devuan continuarán su desarrollo, mientras que la nueva variante amplía las posibilidades para quienes buscan una distribución rolling release sin renunciar al entorno y las herramientas de Peppermint.

La llegada de Peppermint OS Void también puede servir como puerta de entrada a Void Linux para usuarios que prefieren una instalación más preparada y un conjunto de utilidades gráficas integradas. Por ahora, el lanzamiento se limita a la edición Loaded; la futura Flagship permitirá elegir una instalación más ligera cuando esté disponible.

La imagen ISO ya puede descargarse desde la página oficial del proyecto.