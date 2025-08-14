Pebble vuelve a la muñeca con un proyecto que recupera el nombre, el espíritu y, sobre todo, una idea clara: un reloj que prioriza la autonomía y la legibilidad. Tras meses de avances, Eric Migicovsky ha mostrado el diseño definitivo de Pebble Time 2, un modelo que evoluciona lo visto en primavera y que pone orden a los cambios de esta segunda etapa.

La compañía confirma que ha recuperado la marca Pebble, de modo que los nuevos relojes se comercializarán como Pebble 2 Duo y Pebble Time 2. El protagonista de hoy, el Time 2, abandona los prototipos y enseña su aspecto final, con líneas más pulidas, materiales más serios y varias novedades de hardware que no estaban en los primeros renders.

Diseño del Pebble Time 2 confirmado y materiales

El reloj adopta una caja de acero inoxidable 316/316L en frontal y trasera, con botones metálicos al estilo del Pebble Time Steel. La silueta es rectangular con bordes suavizados y un bisel más contenido, un enfoque que refina la estética sin perder las señas de identidad de la marca.

El cristal pasa a ser plano y endurecido, una decisión pensada para reducir reflejos respecto a los viejos modelos curvos. En el lateral se mantienen los controles físicos, con un botón claramente visible a la izquierda, de gran ayuda cuando no apetece depender del tacto.

Migicovsky ha mostrado unidades de preproducción en su muñeca, lo que permite apreciar proporciones reales y acabados. Además de los tradicionales negro y plata, se barajan cuatro variantes con acentos de color en la caja; la paleta final se decidirá en función de la opinión de los compradores ya reservados.

La tapa trasera atornillada facilita mantenimiento y futuras reparaciones, y un aro de policarbonato en la construcción ayuda a las radios sin romper la línea de diseño. Según los datos compartidos, el peso del conjunto se sitúa en torno a 48 g con correa, en los prototipos.

Pantalla, sensores y autonomía

La pantalla vuelve a ser la protagonista: un panel e‑paper a color de 1,5 pulgadas con 64 tonos y capacidad táctil. La combinación de resolución 200 × 228 píxeles y retroiluminación LED RGB multicolor busca una lectura cómoda a plena luz del día y la posibilidad de ajustar la temperatura de la luz de fondo.

El enfoque de Pebble se mantiene en la eficiencia energética: la marca establece una autonomía prevista de hasta 30 días por carga, uno de los grandes diferenciales frente a los relojes de pantalla completa. Esa cifra, como siempre, variará en función del uso de sensores y notificaciones.

En su interior, encontramos un conjunto completo: monitor de ritmo cardíaco, seguimiento de pasos y sueño, altavoz y un motor de vibración lineal para alertas más precisas. Se incorpora además un segundo micrófono para mejorar la captura de voz y facilitar la reducción de ruido, así como una brújula integrada que amplía las opciones de aplicaciones posibles.

La resistencia al agua se planea en función de una certificación IPX8, aunque la calificación definitiva se confirmará posteriormente. La correa, universal de 22 mm con sistema de liberación rápida, permite la personalización, y bajo el sol, la visibilidad del e‑paper se mantiene superior, valorada positivamente por los usuarios.

Especificaciones

Pantalla: e‑paper a color 1,5″, 64 tonos, 200 × 228 px, táctil

e‑paper a color 1,5″, 64 tonos, 200 × 228 px, táctil Iluminación: LED RGB ajustable para la luz de fondo

LED RGB ajustable para la luz de fondo Caja y botones: acero inoxidable 316/316L; cristal plano endurecido

acero inoxidable 316/316L; cristal plano endurecido Sensores: FC, pasos, sueño, brújula; altavoz y doble micrófono

FC, pasos, sueño, brújula; altavoz y doble micrófono Batería: hasta 30 días (estimación), carga poco frecuente

hasta 30 días (estimación), carga poco frecuente Resistencia al agua: en proceso de validación (meta IPX8)

en proceso de validación (meta IPX8) Correas: 22 mm, sistema de liberación rápida

Además del hardware, la filosofía de diseño también se mantiene: una interfaz simple y legible, complicaciones útiles y un control mayor mediante botones para reducir la dependencia de la pantalla táctil. Para quienes prefieran lo esencial, la marca tiene previsto lanzar una versión más básica en tinta electrónica en blanco y negro.

Precio del Pebble Time 2, reservas y compatibilidad

El Pebble Time 2 ya está disponible para reservar por 225 $ en su página oficial, con una estimación de envío para diciembre. Los clientes que reservaron el Pebble 2 Duo podrán cambiar a este modelo manteniendo su turno, a través de una encuesta que enviará la empresa en aproximadamente un mes.

La elección de los colores será en colaboración con los compradores; quienes tengan reservas recibirán un correo para elegir el acabado antes del envío, sin necesidad de cancelar ni modificar su pedido.

En cuanto a funcionalidades, el reloj se conecta vía Bluetooth para notificaciones, control de música y otras acciones en línea. La compañía ha confirmado que los modelos clásicos de Pebble serán compatibles con la nueva aplicación, beneficiando a la comunidad que mantuvo viva la plataforma tras el cierre original.

El software también tiene un papel importante: parte del ecosistema de Pebble se ha abierto a la comunidad, permitiendo conservar esferas y miles de aplicaciones existentes, además de facilitar la contribución de desarrolladores independientes, garantizando una mayor sostenibilidad a largo plazo.

Este reloj ofrece durabilidad y una pantalla legible en todo momento, con un diseño robusto en acero y cristal plano, y una pantalla de tinta electrónica a color con luz RGB. La batería de larga duración y los sensores apropiados hacen de Pebble Time 2 una alternativa práctica que combina estilo y funcionalidad para quienes valoran la sencillez y la autonomía.