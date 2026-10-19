PeaZip 11.4.0 ya está disponible con mejoras de seguridad, actualizaciones de sus motores de compresión y varios ajustes que resultan especialmente interesantes para los usuarios de Linux. El gestor de archivos comprimidos de código abierto refuerza la validación de nombres y datos de entrada, reduce el uso de la consola del sistema en determinadas operaciones y actualiza sus componentes internos a Pea 1.34 y 7z 26.04.

Publicado el 17 de octubre de 2026, este lanzamiento continúa la evolución de la rama 11.x. PeaZip permite crear, abrir, explorar y extraer numerosos formatos de archivos comprimidos desde una interfaz gráfica, además de generar scripts para automatizar operaciones. La versión 11.4 también amplía a 243 el número de extensiones que puede reconocer como archivos comprimidos, incluida la incorporación del formato ZIM, utilizado para distribuir contenidos como copias de Wikipedia.

PeaZip 11.4 introduce más seguridad al comprimir y extraer archivos en Linux

Una de las principales novedades de PeaZip 11.4 es el endurecimiento de la validación de los nombres de archivo. El programa mejora la sanitización de las entradas en diferentes etapas de su motor de scripts y reduce los falsos positivos cuando los nombres contienen caracteres especiales.

Además, muchas comprobaciones se realizan ahora antes de ejecutar una operación. El objetivo es detectar entradas problemáticas con mayor antelación y advertir al usuario para evitar operaciones potencialmente peligrosas.

La actualización también elimina el uso de una instancia completa de la consola, como Bash en Linux o CMD en Windows, para realizar tareas de compresión, extracción y otras operaciones que procesan datos variables. De este modo, se reduce la exposición a problemas derivados de interpretar entradas como comandos de la shell. El modo de funcionamiento mediante consola de PeaZip sigue disponible para quienes prefieran trabajar sin la interfaz gráfica.

Actualizaciones de los motores de compresión

PeaZip 11.4 incorpora 7z 26.04 y Pea 1.34, dos componentes fundamentales para las operaciones con archivos comprimidos. Estas actualizaciones permiten beneficiarse de las mejoras y correcciones incorporadas en los motores utilizados por la aplicación.

El proyecto también ha comenzado a extender las comprobaciones de rango allí donde es posible mantener un rendimiento adecuado. Asimismo, introduce validaciones del tamaño de entrada para formatos antiguos que pueden presentar problemas al procesar archivos grandes.

En conjunto, estos cambios buscan hacer que las operaciones de compresión y extracción sean más robustas, especialmente cuando se trabaja con archivos de procedencia diversa o estructuras complejas.

Un pequeño cambio importante para Linux

Entre las modificaciones específicas de Linux se encuentra la corrección del valor predeterminado de la opción para eliminar archivos después de comprimirlos o extraerlos. En PeaZip 11.4, esta configuración queda establecida correctamente en «Quick delete».

El administrador de archivos integrado también mejora la actualización automática de su contenido. Este ajuste resulta útil al trabajar con directorios y archivos que cambian durante una sesión, ya que facilita mantener la vista sincronizada con el estado actual del sistema de archivos.

Por otra parte, el código fuente se ha compilado con Lazarus 4.x, aunque el proyecto mantiene la compatibilidad con Lazarus 3.x y 2.x. Esto es relevante para quienes quieran compilar PeaZip desde el código fuente en sus propias distribuciones.

Paquetes disponibles para distintas distribuciones

PeaZip ofrece paquetes para Linux, además de versiones para Windows, macOS y BSD. En la publicación oficial de la versión 11.4.0 figuran paquetes RPM para sistemas Linux con las variantes GTK2 y Qt6, junto con un paquete comprimido y el código fuente.

Los usuarios de distribuciones basadas en Arch Linux, Debian u otras familias deben comprobar qué formatos están disponibles para su sistema y si la nueva versión ya se encuentra en sus repositorios habituales. También conviene revisar las instrucciones oficiales antes de instalar un paquete manualmente.

El proyecto publica los valores SHA-256 de los paquetes en sus lanzamientos de GitHub, lo que permite comprobar la integridad de los archivos descargados.

Descarga de PeaZip 11.4 y más información

PeaZip 11.4.0 es una actualización centrada principalmente en la seguridad, la robustez de las operaciones con archivos y el mantenimiento de sus componentes internos. Para los usuarios de Linux, destacan la corrección de la opción de borrado posterior a las operaciones, las mejoras en la gestión de archivos y la reducción del uso de la shell durante las tareas de compresión y extracción.

La descarga puede realizarse desde el repositorio oficial de PeaZip en GitHub.