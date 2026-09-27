PeaZip, el gestor de archivos y archivador de código abierto disponible para Windows, Linux y macOS, ha lanzado su versión 11.3.0. La actualización se presenta sobre todo como una entrega de correcciones de seguridad y ajustes de rendimiento, sin grandes revoluciones visuales. Su equipo de desarrollo recomienda instalarla a quienes utilicen versiones anteriores.

La herramienta, basada en Lazarus y FreePascal, funciona como interfaz gráfica y también como motor para generar scripts de línea de comandos con utilidades como 7z/p7zip, Brotli, Zpaq o Zstd. Con esta nueva entrega, el programa eleva a 243 las extensiones de archivo que es capaz de reconocer y tratar como contenedores comprimidos.

Principales novedades de PeaZip 11.3

Entre los cambios más visibles aparece la nueva pantalla «Abrir con», accesible con Shift+F12, que permite elegir con qué aplicación se quiere abrir un fichero seleccionado. También se ha retocado la ventana de creación de archivos para que muestre el porcentaje o coeficiente de compresión durante el proceso. Además, se suman dos temas visuales denominados Blue y Blue-Dark, pensados para quienes prefieren una estética más azulada.

Refuerzo de la seguridad y del gestor de contraseñas

El cambio más relevante en este apartado es que el administrador de contraseñas integrado exige ahora una contraseña maestra obligatoria. Hasta esta versión, podía utilizarse sin una protección adicional; desde 11.3, quien quiera guardar claves de archivos cifrados tendrá que definir esa clave principal. La decisión responde al objetivo de evitar que una lista local de contraseñas quede desprotegida ante accesos no autorizados.

Soporte ZPAQ y verificación de archivos PEA

La actualización mejora el tratamiento de los archivos ZPAQ con una nueva opción para forzar la introducción interactiva de la contraseña, útil cuando los procesos automáticos no resuelven bien la autenticación. Al mismo tiempo, los archivos con formato propio PEA ganan una función de prueba para comprobar su integridad.

Motores internos y compatibilidad de PeaZip 11.3

Bajo el capó, PeaZip 11.3 actualiza sus componentes a 7z/p7zip 26.03 y Pea 1.33, lo que mejora la compatibilidad y el rendimiento general. El código fuente se ha compilado con Lazarus 4.x, manteniendo la compatibilidad con las ramas 3.x y 2.x, de modo que los desarrolladores que quieran construir la aplicación desde el repositorio pueden seguir haciéndolo con versiones anteriores del entorno.

Por qué conviene actualizar

La propia documentación del proyecto insiste en que se trata de una versión con múltiples correcciones de seguridad, por lo que la actualización es recomendable incluso si las nuevas funciones no resultan imprescindibles. Al ser una herramienta gratuita y de código abierto bajo licencia LGPLv3, no hay coste ni periodo de prueba que justifique posponer el cambio.

Con esta entrega, PeaZip consolida su propuesta como archivador versátil y gestor de archivos, ampliando el soporte de formatos y endureciendo la protección de las contraseñas almacenadas. La combinación de motores actualizados, mejoras en ZPAQ y una pantalla «Abrir con» más ágil deja la versión 11.3 como una actualización de mantenimiento con pocos riesgos y beneficios claros para quienes manejan archivos comprimidos a diario.