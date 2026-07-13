El popular gestor de archivos gratuito y de código abierto PeaZip ha lanzado su nueva versión 11.2, que llega con importantes novedades para los usuarios de Linux, macOS y Windows. Esta actualización, que sucede a la versión 11.1 lanzada hace dos meses, incorpora soporte para un nuevo formato de archivo y refina varias funciones del programa.

La principal novedad es la capacidad de leer archivos en formato Zeno IMproved (.ZIM), utilizado habitualmente para las descargas masivas de datos de Wikipedia y Project Gutenberg. Esto permite a los usuarios acceder directamente a estos contenidos sin necesidad de herramientas adicionales, lo que resulta especialmente útil para investigadores y aficionados a la cultura libre.

Novedades de PeaZip 11.2

Además del soporte para .ZIM, se ha mejorado la función de actualización automática del gestor de archivos, que ahora refresca la vista de manera más eficiente. Los usuarios notarán que los cambios en el sistema de archivos se reflejan con mayor rapidez, evitando tener que recargar manualmente las carpetas.

Mejoras en la experiencia de usuario

Otra de las mejoras destacadas es la optimización de la funcionalidad de arrastrar y soltar, tanto desde aplicaciones externas hacia PeaZip como dentro del propio programa. Esto facilita la organización de archivos y la realización de operaciones de compresión y extracción de una forma más intuitiva y fluida.

Con esta versión, PeaZip sigue consolidándose como una alternativa sólida y gratuita para la gestión de archivos en múltiples plataformas, ofreciendo nuevas capacidades y refinamientos que mejoran la experiencia del usuario. La actualización ya está disponible para su descarga desde la página oficial del proyecto.

Como comentario extra, no estaría de mas recordar que en Linux tenemos muchas opciones tan válidas como lo que ofrece PeaZip. Pero lo mejor de PeaZip es que tiene una interfaz muy intuitiva, ofrece muchas opciones y es multiplataforma, por lo que merece la pena tener en cuenta este software.