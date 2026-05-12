PeaZip 11.1 ya está disponible como nueva versión del conocido gestor de archivos comprimidos multiplataforma. Esta actualización incorpora importantes correcciones de seguridad, mejoras internas y una actualización del backend 7z, reforzando la estabilidad y compatibilidad de una de las alternativas más populares a WinRAR y 7-Zip en Linux y Windows. Esta versión ha llegado un mes después de la v11.0.

El proyecto continúa evolucionando con un fuerte enfoque en la seguridad y la compatibilidad con múltiples formatos de compresión. Además de las correcciones técnicas, PeaZip 11.1 también introduce pequeños ajustes en la interfaz y optimizaciones destinadas a mejorar el rendimiento general durante la extracción y creación de archivos comprimidos. La aplicación mantiene además su compatibilidad con más de 200 formatos diferentes.

PeaZip 11.1 mejora la seguridad y actualiza el motor 7z

Uno de los cambios más importantes de PeaZip 11.1 es la actualización de su backend 7z a una versión más reciente, incorporando nuevas mejoras de rendimiento y compatibilidad para archivos comprimidos. Gracias a ello, la aplicación puede manejar distintos formatos de forma más eficiente y segura, especialmente en tareas de compresión avanzada y cifrado.

La actualización también corrige varios problemas de seguridad detectados en versiones anteriores. Aunque no se trata de vulnerabilidades críticas ampliamente explotadas, el equipo de desarrollo ha reforzado distintos componentes internos para reducir posibles riesgos relacionados con la gestión de archivos comprimidos malformados o dañados.

PeaZip 11.1 incluye además mejoras en la navegación por archivos, pequeños ajustes visuales y optimizaciones relacionadas con la integración del sistema. Estas mejoras buscan ofrecer una experiencia más fluida tanto en Linux como en Windows, donde PeaZip sigue ganando popularidad como alternativa gratuita y de código abierto frente a otras soluciones más conocidas.

Otro aspecto destacado es que PeaZip continúa apostando por herramientas avanzadas de seguridad y privacidad. La aplicación permite cifrado AES-256, autenticación de doble factor mediante archivos clave y funciones de borrado seguro, características especialmente valoradas por usuarios avanzados y entornos profesionales.

La nueva versión también mejora la compatibilidad con sistemas modernos y mantiene soporte para arquitecturas y escritorios variados dentro del ecosistema Linux. Gracias a ello, PeaZip sigue posicionándose como una de las herramientas de compresión más completas y versátiles disponibles actualmente en software libre.

Con PeaZip 11.1, el proyecto continúa consolidándose como una alternativa potente para usuarios que buscan un gestor de archivos comprimidos rápido, seguro y compatible con una enorme variedad de formatos sin depender de soluciones propietarias.