PeaZip 10.8 llega como una actualización bastante potente para este conocido compresor y gestor de archivos libre y multiplataforma, afinando tanto la parte de vista previa como el rendimiento interno y la seguridad. No es un simple ajuste menor: se apoya en una cadena de versiones previas que han ido retocando a fondo el motor, la interfaz y los backends de compresión.

En este artículo vas a encontrar un repaso detallado y ordenado de todas las novedades de PeaZip 10.8. Si ya usabas versiones anteriores, te servirá para ver qué ha mejorado exactamente; si estás valorando instalarlo, tendrás una imagen clara de lo que ofrece esta herramienta basada en 7-Zip/p7zip, Zstandard, FreeArc y otros proyectos de compresión de código abierto.

Novedades principales de PeaZip 10.8

La versión PeaZip 10.8.0 centra gran parte de sus cambios en la vista previa de contenidos dentro de los archivos comprimidos, ampliando también el soporte de formatos y puliendo varios detalles del gestor de tareas.

Vista previa dentro de archivos mucho más potente

Uno de los grandes saltos de esta versión es que el visor de imágenes integrado deja de estar limitado al backend 7z/p7zip. Ahora se puede lanzar el visor incluso cuando se navega por archivos gestionados a través de ARC, BCM, Brotli y Zstandard, algo que antes no era posible. Esto significa que, si tienes por ejemplo un archivo comprimido con Zstd o Brotli, puedes visualizar imágenes dentro del archivo sin necesidad de extraerlas primero.

Además, el submenú de contexto “Preview” se hace accesible en más tipos de archivo, no solo en los manejados mediante 7z/p7zip y ARC, sino también en los que usan BCM, Brotli y Zstandard. De forma similar, el submenú “File tools” (con utilidades como comprobación de hash, meta-scan, vista en hexadecimal o vista de texto) se habilita ahora para archivos gestionados a través de 7z/p7zip, ARC, BCM, Brotli y Zstandard, cuando antes directamente estaba desactivado para muchos de ellos.

El visor de imágenes también ha recibido un ajuste de usabilidad interesante: al salir del modo de pantalla completa, la ventana se adapta automáticamente al tamaño real de la imagen que se ve en pantalla, y posteriormente se puede redimensionar a mano si se quiere. Esta pequeña mejora hace más cómoda la experiencia al alternar entre pantalla completa y ventana normal.

Análisis de “magic bytes” y más información en la barra de título

En el área de exploración de archivos, PeaZip 10.8 añade la inspección de los llamados “magic bytes” de cabecera al abrir un archivo. Ese análisis de la firma interna del archivo se muestra junto a otras estadísticas del archivo en la barra de título de la aplicación, proporcionando más contexto sobre lo que realmente se está abriendo (especialmente útil en contenedores o formatos poco habituales).

PeaZip 10.8 introduce registro de comandos generados por el motor de scripts

Otra novedad útil para usuarios avanzados es la opción de mantener un log de los comandos que genera el motor de scripting integrado. Desde el menú principal, en la sección de herramientas, se puede activar que PeaZip vaya apuntando las líneas de comandos de operaciones como listar, probar, crear, extraer, navegar por el contenido de archivos o modificar ficheros dentro de ellos. Esto es muy práctico para aprender la sintaxis de los backends, depurar problemas o reutilizar esas líneas en scripts externos.

Mejoras en RAR, TAR y gestión de progreso

En el apartado de compresión y extracción, PeaZip 10.8 introduce la opción -rv (Recovery Volumes) para archivos RAR multipartes, lo que facilita trabajar con volúmenes de recuperación en ese tipo de archivos. También se perfecciona la extracción “atómica” de TAR comprimidos, reduciendo riesgos de inconsistencias si algo va mal en mitad del proceso.

La ventana de progreso gana varias capacidades nuevas: se puede ocultar automáticamente dicha ventana cuando la carga de trabajo es muy pequeña (por debajo de 1 MB para tareas de compresión, conversión o extracción), siempre que no sea necesario mostrar mensajes de error. Además, la ventana puede ponerse en modo compacto (sin icono de tarea y con tamaño mínimo), y PeaZip recuerda esa preferencia en la configuración, permitiendo mostrar un progreso menos invasivo que ocupa menos espacio en pantalla.

Tweaks de código, compatibilidad y traducciones en PeaZip 10.8

A nivel interno, la versión 10.8 actualiza los backends a Pea 1.28 y Brotli 1.2.0, y el código se compila con Lazarus 4.2, manteniendo compatibilidad con Lazarus 3.x y 2.x. Hay una nueva opción para elegir si se pasa internamente a los procesos una única línea de comandos o una lista de parámetros, configurable en Opciones > Ajustes, pestaña Avanzado; esta flexibilidad viene bien para distintos sistemas operativos y casos de uso donde el escape de caracteres especiales puede dar guerra.

También se amplía el menú de selección de idioma y se flexibiliza el uso de ficheros de texto UTF-8 de configuración y temas, que ya no exigen obligatoriamente una cabecera BOM. El número de extensiones que se pueden abrir como archivo llega a 242 tipos soportados, y el proyecto mantiene traducciones en más de 30 idiomas, con un repositorio específico para facilitar que la comunidad ayude a mantenerlas y añadir nuevos idiomas.

Contexto: qué es PeaZip y cómo ha evolucionado recientemente

Qué ofrece PeaZip como herramienta

PeaZip es un gestor de archivos y compresor de código abierto, disponible en BSD, Linux, macOS y Windows. Está desarrollado en Lazarus/FreePascal y actúa como un motor de generación de scripts para 7z/p7zip, Brotli, Zpaq, Zstd y otros compresores libres. Se puede usar como una aplicación gráfica clásica o bien guardar las tareas como scripts de línea de comandos para automatizar procesos, afinar más allá de lo que permite la GUI o aprender sintaxis.

En cuanto a formatos, permite crear archivos 7Z, ARC, BZ2, GZ, PAQ/ZPAQ, PEA, QUAD/BALZ, TAR, UPX y ZIP, y puede abrir y extraer una gran cantidad de formatos adicionales, incluyendo RAR. En total supera ampliamente el centenar de tipos soportados, y con la evolución de la serie 10.x ha ido incorporando cada vez más extensiones, como .ova de VMware o archivos del ecosistema Minecraft (.mcaddon, .mcmeta, .mcpack, .mcproject, .mcstructure, .mctemplate, .mcworld).

Además de comprimir y descomprimir, la aplicación integra funciones de cifrado fuerte, borrado seguro, verificación de sumas de comprobación, división y unión de archivos, búsqueda y filtrado, integración con el Explorador de archivos (y navegadores de archivos en Linux y macOS), y soporte para operaciones por lotes. Su diseño hace posible comprimir múltiples ficheros de forma individual dentro de un único contenedor, una función menos habitual en otros compresores comerciales.

Seguridad, integridad y utilidades de análisis

En el plano de seguridad, PeaZip se ha ido consolidando como una herramienta bastante seria: cifrado fuerte con KDF scrypt e híbrido, soporte para Mark of The Web y Alternate Data Streams, y funciones específicas para analizar sumas de verificación. El backend Pea permite buscar hashes en Google y VirusTotal, guardar resultados de checksum en formatos Coreutils y verificar ficheros de instalación mediante SHA256 publicados en cada release.

Además, se ha añadido una advertencia antes de ejecutar tipos de archivo con contenido activo (scripts, ejecutables, etc.), configurable según el modelo de seguridad de cada usuario y diferenciando si se aplica al gestor de archivos, al gestor de archivos comprimidos o a ambos. También se ha mejorado la gestión de contraseñas no ASCII, evitando problemas en tuberías de Windows y advirtiendo cuando el formato no soporta ciertos caracteres en claves.

Instalación de PeaZip 10.8, formatos soportados y uso práctico

PeaZip se distribuye como binarios listos para usar con interfaces GTK y Qt en las distintas plataformas, además de paquetes Flatpak y otros formatos específicos de cada sistema. En Windows, los instaladores incluyen módulos SFX para crear autoextraíbles que funcionen también en Linux siempre que sea posible, y en Linux se ofrecen opciones GTK3 (en estado alfa según Lazarus), Qt6 y Flatpak, con scripts para integrar el menú contextual en diferentes escritorios.

En cuanto a uso práctico, los usuarios pueden recurrir a funciones de vista previa de texto, imagen, hexadecimales, análisis de contenido de carpetas, guardado de listados, exploración de rutas, filtros y búsquedas avanzadas. La interfaz se puede personalizar bastante: estilos Minimal, Classic, Modern, Postmodern, el nuevo estilo 90s, temas claros y oscuros, tamaños de iconos variados y miniaturas generadas al vuelo en el sistema de archivos (sin caché para preservar la privacidad).

PeaZip 10.8 se sitúa como una iteración muy madura de un proyecto que cuida tanto la potencia como los detalles: vista previa interna muy mejorada, soporte ampliado para más backends, rendimiento optimizado para archivos gigantes, seguridad reforzada con KDF modernos, integración profunda con sistemas operativos y un registro público de cambios e hashes que ayuda a confiar en las descargas. Para quien busca un gestor de archivos comprimidos libre, flexible y con muchas opciones avanzadas, la rama 10.8 y su historial de versiones es una propuesta muy completa.