PeaZip 10.5 ya está disponible para su descarga y llega con importantes novedades para quienes buscan una herramienta versátil y eficiente de compresión y gestión de archivos. Esta versión, tras dos meses del lanzamiento previo, responde a la demanda de mayor rendimiento y usabilidad en el mundo de los programas de código abierto y multiplataforma. Para conocer en profundidad las mejoras y novedades, puedes revisar nuestro análisis en este artículo completo.

Uno de los puntos más destacados es el notable aumento de velocidad a la hora de explorar y visualizar el contenido de archivos comprimidos, así como una gestión optimizada de la memoria RAM, haciendo que abrir archivos grandes o con estructuras complejas sea mucho más ágil. Además, el gestor ahora representa mejor los archivos con jerarquías complicadas y facilita la edición directa de archivos comprimidos.

Novedades específicas en Windows y macOS

En el caso de Windows, PeaZip 10.5 suma la posibilidad de examinar flujos de datos alternativos NTFS y acceder a información adicional como el Zone Identifier (Mark of The Web), permitiendo detectar de forma sencilla archivos descargados desde Internet. Se han incorporado herramientas para escanear múltiples archivos o carpetas en busca de esta información sensible, pudiendo identificar posibles riesgos de seguridad de forma automatizada.

En macOS, ahora se pueden utilizar todos los estilos y tamaños de iconos disponibles en el explorador de archivos, al igual que en otras plataformas. Esto proporciona una experiencia de usuario uniforme y personalizable.

PeaZip 10.5 introduce mejoras en la seguridad y la gestión de archivos

Otro punto a destacar es la integración de advertencias de seguridad antes de ejecutar formatos que contienen contenido activo, minimizando riesgos asociados a archivos potencialmente dañinos. También se ha hecho más sencillo decidir si mostrar o no archivos y carpetas ocultos, gracias a una opción accesible desde la configuración del gestor de archivos.

El menú de funciones ha sido reorganizado, eliminando duplicidades y haciendo más intuitivo el acceso a las distintas herramientas. Destacan también la simplificación de los ajustes preestablecidos para optimización del navegador, así como nuevas opciones para buscar valores de hash SHA256 a través de Jotti VirusScan.

Arreglos y mejoras técnicas

PeaZip 10.5 corrige varios errores detectados en versiones anteriores, como el fallo al autoabrir ciertos archivos TAR, problemas en la navegación por rutas de archivos comprimidos y detalles en la visualización de advertencias al solicitar contraseñas para archivos cifrados. Además, el programa ha sido recompilado con Lazarus 4.x y continúa manteniendo soporte para Lazarus 3.x y 2.x, asegurando una buena compatibilidad y estabilidad en diferentes entornos. Para ampliar información sobre las compatibilidades, consulta .

En la nueva versión también se han añadido pistas contextuales en las pestañas de configuración y optimizado la forma de identificar archivos potencialmente problemáticos, reforzando la seguridad y facilitando el uso tanto para usuarios noveles como avanzados.

La actualización del backend a Pea 1.25 aporta mejoras adicionales en la gestión y extracción de archivos, consolidando a PeaZip como una de las opciones más robustas y completas entre los programas de gestión de archivos abiertos.

PeaZip 10.5 se consolida así como una alternativa gratuita y de código abierto para la gestión de archivos y compresión, con importantes mejoras de eficiencia, seguridad y funcionalidad en todos los sistemas operativos compatibles. Los interesados pueden consultar el registro completo de cambios y descargar la versión más reciente desde la web oficial del proyecto.