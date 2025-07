El emulador PCSX2 ha dado un paso adelante con la publicación de la versión 2.4.0, una actualización que supone un salto de calidad en la experiencia de emulación de títulos de PlayStation 2 en ordenador. Tras el gran avance marcado por la versión 2.0, lanzada el año pasado, ahora el equipo de desarrollo ha seguido perfeccionando el software, con el objetivo de solucionar problemas históricos y ofrecer herramientas más potentes a los usuarios.

Esta nueva versión destaca por abordar uno de los fallos más persistentes que sufrían muchos juegos: los errores gráficos relacionados con el método «render target en render target» (RT in RT). Era habitual que, en títulos con pantalla dividida, como Jak X: Combat Racing, una parte del monitor quedara completamente negra. También otros juegos conocidos como Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Drakengard o Hitman: Contracts experimentaban fallos similares. Ahora, gracias a los cambios implementados por el antiguo responsable principal del desarrollo, la compatibilidad del emulador con este tipo de efectos gráficos se ha incrementado notablemente.

PCSX2 2.4 introduce mejoras técnicas y nuevas funciones

PCSX2 2.4 no se limita solo a la corrección de errores gráficos. Esta actualización introduce la opción de establecer un reloj en tiempo real personalizado en cada juego, lo que permite desbloquear eventos y secretos en títulos como Metal Gear Solid 3. Además, se han optimizado los algoritmos de upscaling para mejorar la nitidez en monitores actuales, se han añadido mejoras al renderizador Direct3D 11 (especialmente útil en Windows), y se ha rediseñado completamente el debugger para facilitar la exploración y corrección de juegos en profundidad.

La compatibilidad multiplataforma sigue siendo una de las grandes bazas del emulador, ya que se encuentra disponible para Windows, Linux, macOS y ChromeOS. En macOS, por ejemplo, los binarios ahora están firmados, lo que facilita su uso en sistemas Apple modernos. También se ha añadido soporte para la biblioteca SDL 3.0 y para tecnologías como Wayland y HDR.

Compresión de partidas y soporte de dispositivos especiales

Otra novedad relevante es la implementación de varios algoritmos de compresión para las partidas guardadas, como Zstandard (que pasa a ser el predeterminado), Deflate64 y LZMA2, cada uno con diferentes niveles de compresión. Esto permite ahorrar espacio y gestionar mejor los archivos de guardado.

En el apartado de periféricos, PCSX2 2.4 amplía el soporte a dispositivos poco habituales como el Trance Vibrator, Picture Paradise, Jogcon, NeGcon, Train Mascon, el micrófono Konami, Zip 100, e incluso a controladores de trenes y el sonido de la cámara EyeToy, lo que pone de manifiesto el enfoque detallista del equipo para cubrir toda la experiencia original de la consola.

Rendimiento y compatibilidad de juegos

El equipo de PCSX2 señala que actualmente alrededor del 98% de los juegos del catálogo de PlayStation 2 son jugables, aunque pueden presentar pequeños errores que no afectan gravemente a la experiencia. Tan solo una mínima parte de los títulos (aproximadamente el 1%) funcionan perfectamente sin errores, y menos del 0,3% sólo llegan a mostrar el menú inicial.

La optimización del emulador para ordenadores de distintas configuraciones, incluido hardware más antiguo, permite que la emulación sea fluida sin caídas de rendimiento. Las mejoras en el renderizado y la gestión del reloj en tiempo real contribuyen a que incluso los portátiles menos potentes puedan mover un buen número de juegos a un nivel aceptable.

Comunidad y descarga de PCSX2 2.4

PCSX2 sigue siendo un proyecto de código abierto y gratuito, disponible bajo licencia GNU GPL v3.0, con el código fuente accesible en GitHub. La comunidad alrededor del emulador continúa aportando parches, nuevas funciones y reportando errores para mantener viva la emulación de PlayStation 2. Como siempre, es importante recordar que el uso del emulador requiere que el usuario disponga de copias originales de los juegos y el BIOS de la consola, ya que PCSX2 no proporciona este tipo de archivos protegidos por derechos de autor.

Con todos estos avances, PCSX2 2.4 ofrece a los jugadores la oportunidad de redescubrir la era de PlayStation 2, disfrutando de mayor compatibilidad, mejor rendimiento gráfico y más flexibilidad en la configuración, todo ello accesible desde cualquier sistema operativo principal.