Llevaban tanto tiempo con la versión Nightly, y yo tanto tiempo viendo sólo eso en Linux, que pensaba que nunca habían lanzado una versión estable. Pero estaba equivocado: PCSX2 2.0 ha llegado, y entre la información que aportan nos dicen que han pasado cuatro años desde la anterior versión estable. Durante todo este tiempo se han realizado más de 6000 cambios, se han superado los 100 millones de descargas y se ha celebrado el 20 aniversario.

Uno de los primeros cambios que notaremos es que la interfaz ha cambiado. Hasta ahora usaban wxWidgets, lo que a nivel de desarrollo de interfaces puede ser una de las mejores elecciones, ya que lo que muestra depende del sistema operativo en el que se ejecuta un software. Lo malo es que su desarrollo se ha frenado mucho, y han decidido pasarse a Qt. El framework que también está presente en distribuciones con escritorios KDE o LXQt es de lo mejor, y el cambio es positivo.

Tal y como nos cuentan, «Pero ahora, wxWidgets ha desaparecido. Se acabó la experiencia de escritorio que recordaba al aspecto que tenían las aplicaciones de escritorio de Windows en 2006. Qt trae consigo una apariencia elegante, un backend de interfaz de usuario más eficiente, y proporcionó la oportunidad perfecta para rehacer todos nuestros menús y widgets. La incorporación de temas te permite personalizar tu PCSX2 a tu gusto. El resultado es, con diferencia, nuestra mejor experiencia de usuario hasta la fecha. Muchísimas gracias a Stenzek por aportar su experiencia en Qt desde DuckStation y liderar el nuevo diseño Qt de PCSX2«.

PCSX2 2.0 se despide de los complementos

En versiones anteriores se hacía el uso de complementos para realizar algunos retoques. Si no nos gustaba el diseño de uno, se podía usar otro. Si uno rompía algo, se podía dejar de usar ese y pasarse a otro que sí funcionara. Pero los tiempos cambian, y la prioridad ahora es la precisión y la experiencia de usuario, y una manera de hacerlo es evitando que se realicen esos pequeños retoques que pueden llevarnos a experimentar problemas.

PCSX2 2.0 también ha avanzado en la automatización. Cuando lanzamos un juego, muchas veces realizamos varios retoques para que funcionen lo mejor posible. Como parte del trabajo de la nueva versión, ahora se usa la base de datos de información sobre diferentes juegos para que podamos aplicar la configuración que mejor le va, sin que para ello tengamos que bucear por la configuración y realizar cambios manuales. De esta manera se espera que disfrutar de cualquier título sea iniciar y disfrutar.

Ajustes por juego

Otro gran cambio es que a partir de ahora se pueden guardar ajustes por título. Es algo que yo he usado mucho en PPSSPP, donde un juego como el «The Legend of Aang» funciona perfectamente con la configuración por defecto, pero F1 2009 necesita al menos algún salto de cuadros para que no vaya a trompicones. La solución pasa por crear una configuración para el juego, y ésta no toca la del resto de títulos.

Mejoras de compatibilidad con juegos

PCSX2 2.0 ha mejorado la compatibilidad con más juegos. En la actualidad, la cantidad de aquellos títulos que no funcionaban bien en el emulador era baja, y solían ser por problemas con servidores que ya están apagados o algo similar. Quitando eso, se puede decir que la compatibilidad ya es «total».

La última de las novedades más destacadas es el modo «Big Picture» con el que podemos movernos por la interfaz del software con un controlador. Esto es perfecto, por ejemplo, cuando queremos movernos por el emulador desde la Steam Deck, o si hemos lanzado ES-DE y no queremos coger el teclado para movernos por la interfaz.

PCSX2 2.0, del que no hay que confundir los doses – el primero es parte del nombre y el segundo es la segunda versión -, es un gran lanzamiento que además ha mejorado mucho la entrega de FPS, por lo que, en teoría, la experiencia será aún más fluida. Ya se puede descargar en diferentes tipos de paquetes desde su página web de descargas.