MKV es un formato de ficheros de vídeo del que ya hemos hablado en varias ocasiones en el blog LxA. Si eres un asíduo en las webs de descargas de vídeos, seguramente que te habrás encontrado con éste tipo de archivo con extensión .mkv. Ciertamente en los últimos años se ha popularizado mucho y cada vez se encuentran más y más vídeos en este formato, ya que tiene algunas ventajas como ahora comentaremos.

Pero no siempre el MKV es el mejor formato en cuanto a compatibilidad. Si tienes una tablet, smartphone, Android TV, PC, etc., no tendrás mucho problema, ya que existen multitud de apps o reproductores que admiten formatos MKV, como el fantástico centro multimedia Kodi del que también hemos hablado mucho. El problema es cuando trabajamos con un sistema empotrado o embebido que está algo más limitado, como algunas TVs, reproductores ópticos, etc., que solo suelen admitir MPEG o AVI y es entonces cuando se vuelve práctico la conversión.

¿Qué es MKV?

MKV o Matroska es un formato contenedor de vídeo abierto, los archivos en este formato pueden tener diferentes extensiones, pero la más popular es .mkv (también .mks, mka, .mk3d,…) como hemos citado anteriormente. Sirve como formato universal para almacenar contenido audiovisual y multimedia como subtítulos en varios idiomas, etc., por tanto no lo confundas con un codec de vídeo (algo que también traté en LxA, la diferencia entre contenedor, formato, y codec).

Además, MKV permite obtener características similares a otros contenedores cerrados como MP4, AVI, etc., pero totalmente de código abierto bajo licencia GNU LGPL:

Puede contener una o varias pistas de vídeo y audio.

Posibilidad de VFR (Framerate Variable).

Funciones avanzadas para subtítulos.

Posibilidad de varios capítulos y menús en el mismo archivo.

Buenas características para streaming.

Y al no ser un codec, el contenido puede estar codificado en diversos codecs de audio y vídeo, además ha sido diseñado cuidadosamente para ofrecer retrocompatibilidad, durabilidad y extensión para garantizar un futuro muy prometedor. No obstante no está libre de desventajas:

Compatibilidad , es una de los principales impedimentos para querer convertir de MKV a AVI u otro formato. Como dije, los dispositivos reproductores empotrados o embebidos como algunas TVs, reproductores mp3, mp4 portailes, reproductores ópticos de BD, DVD, etc., lo más seguro es que no lo admitan.

, es una de los principales impedimentos para querer convertir de MKV a AVI u otro formato. Como dije, los dispositivos reproductores empotrados o embebidos como algunas TVs, reproductores mp3, mp4 portailes, reproductores ópticos de BD, DVD, etc., lo más seguro es que no lo admitan. El tamaño del archivo MKV es a veces bastante grande, de varios gigas, lo que dificulta que sea óptimo para dispositivos móviles donde no se tienen altas capacidades de almacenamiento. Otro de los escenarios donde interesa pasar a otro formato.

En cualquier ade los casos, hay muchas alternativas para convertir.

¿Qué es AVI?

Desarrollado por Microsoft en 1992, AVI (Audio Video Interleave) es también un formato contenedor de audio y video como MKV, pero más primitivo y con grandes carencias frente a MKV. Una de ellas es que es un formato propietario, y también que fue creado hace tiempo y por tanto no se diseñó con algunas de las actuales necesidades en mente. Como el MKV puede usar varios tipos de codec para el codificar el contenido como DivX, Xvid, MP3, AC3, etc.

Pero a pesar de todas las desventajas y problemas que le podamos sacar al formato AVI tiene una ventaja tan grande e importante que casi hace que se obvien todas las desventajas. Hablo de la compatibilidad, ya que al ser un formato de Microsoft, se ha extendido mucho y ha tomado una popularidad tan extrema que casi todos los reproductores y aparatos que encontremos van a soportarlo. Por tanto, si lo reconocen significa que es casi un formato universal y no tendremos problemas.

Pasar de MKV a AVI

Si te enecuentras en esa necesidad imperiosa de transformar en fichero MKV en AVI ya sea para reproducir en algún dispositivo que no lo acepte o en un dispositivo móvil donde queramos ahorrar algo de espacio reduciendo el archivo, lo mejor es que transformes el MKV a AVI con estos pasos.

Lo primero será encontrar una herramienta que nos ayude a convertir. Para pasar MKV a AVI existen varias alternativas en nuestra distro Linux. Una de mis favoritas es instalar (si no lo tenemos ya) el paquete ffmpeg que es muy potente y flexible. Aunque quizás prefieras mencoder o winff, en cualquier caso todas son herramientas ligeras y trabajan desde la consola. Elige la herramienta que más te guste, e instalalá desde los repositorios o App Store de tu distro. Yo prefiero usar mencoder y ffmpeg para ello, por tanto te enseñaré los pasos a seguir con estas dos…

Conversión con ffmpeg

Ahora que las tenemos instaladas, podemos hacerlo con una u otra indiferentemente. Por ejemplo, si quieres hacerlo mediante la potente navaja suiza multimedia ffmpeg, el comando a ejecutar será:

<br data-mce-bogus="1"> ffmpeg -i nombre_video.mkv -codec copy nombre_video.avi<br data-mce-bogus="1">

Con ello hemos conseguido pasar del MKV a AVI conservando el mismo codec que tenía el archivo original, ya que hemos puesto copy en dicha opción. Si lo quisiesemos cambiar, podríamos haber especificado otro codec de los disponibles (consulta man ffmpeg). Y si quieres ser más específico para codecs de audio y vídeo iguales o diferentes, podrías echar un vistazo a estos ejemplos que te muestro:

ffmpeg -i nombre_video.mkv -vcodec copy -acodec copy nombre_video.avi ffmpeg -i nombre_video.mkv -vcodec mpeg4 -acodec mp3 nombre_video.avi

La pérdida durante la conversión será mínima. Una vez termine de realizar el proceso ya tendremos nuestro fichero AVI creado en el directorio donde nos encontremos trabajando.

Conversión con mencoder

Aunque mencoder es una buena herramienta, prefiero ffmpeg, pero para gustos los colores. Por eso voy a describir también el precedimiento. Una vez intalada, te recomiendo que uses man mencoder para ver todas las opciones, ya que igual que la anterior tiene muchas opciones y es bastante compleja. Pero para ponerte un ejemplo para pasar MKV a AVI, el comando a ejecutar es:

mencoder nombre_video.mkv -ovc xvid -oac mp3lame -lameopts abr:br=192 -xvidencopts pass=2:bitrate=-700000 -o nombre_video.avi

Como puedes comprobar, aquí hemos añadido codec de video Xvid, y MP3 para el audio, con un bitrate específico, como se puede comprobar en las opciones…

Espero que este tutorial de conversión entre MKV y AVI te haya servido de ayuda, y ya sabes, no olvides dejar tus comentarios, sugerencias, o dudas…