Pasar PDF a Word desde Linux

Seguramente ya sepas cómo pasar desde un documento nativo de Microsoft Office a PDF usando las propias funciones que incorpora la suite ofimática de Microsoft si la estás usando con Wine en GNU/Linux. E incluso si usas LibreOffice u otra suite de ofimática, también te será fácil pasar tu documento a formato PDF para compartirlo de una forma más cómoda gracias a las herramientas que ya incorporan este tipo de suite. Antes había que andar usando otras herramientas para ello, luego llegaron ciertos plugins para hacerlo y finalmente ya han sido integradas dentro de las suites.

Pero esto no es lo que explicaremos en este artículo, sino que lo que nos interesa es el proceso inverso, es decir, pasar un PDF a un documento de Word o LibreOffice, ya sea .doc, .docx, etc. Y aunque no sea tan típico como la convesión inversa que expliqué en el primer párrafo, sí que hay mucha gente que necesita pasar documentos PDF a un formato algo más amigable para editarlo. Por eso vamos a explicar los sencillos pasos para pasar PDF a Word.

Qué diferencias hay entre un PDF y otros formatos:

PDF son las siglas de Portable Document Format, es decir, un formato de documento portable. Fue desarrollado por Adobe Systems y actualmente es uno de los formatos más populares al ser independiente de las plataformas de software y hardware que usemos, de ahí lo de portable. Eso quiere decir que podremos visualizar el contenido desde varios sistemas operativos y programas muy diversos, lo que lo hace el rey en la red para llegar a las computadoras tan heterogéneas que existen.

Tan importante se hizo que se llegó a estandarizar en 2008 bajo ISO 32000-1.Pero no todo son ventajas, esa portabilidad, facilidad de visualización, reducido tamaño, y configuración personalizada, también tiene su cara oculta. Por ejemplo que la edición de estos ficheros PDF suponga adquirir software de pago, como los productos de Adobe Acrobat en sus versiones PRO. Al ser difícil de editar o imposible sin un software específico se hace complicado trabajar con él y por eso se busca convertirlo en un documento editable como te enseñaremos en este tutorial.

Por cierto, es verdad que existen algunas alternativas para Linux como PDF Studio Pro o PDF Edit, pero sinceramente las alternativas no son suficientemente maduras ni tan completas como las de Adobe…

Cómo convertir Word a PDF:

Desde Microsoft Office:

Para transformar desde cualquier documento ofimático, ya sea un .doc, .docx, .ppt, .pptx,. etc., si trabajas con la suite ofimática de Microsoft Office o Office 365 desde la plataforma web, podrás seguir los siguientes pasos para pasar a formato PDF:

Abri el programa desde el que quieres trabajar. Puedes ser Word, PowerPoint, etc. Dirigete al menú Archivo. Pulsa sobre Exportar. Y selecciona el formato PDF. En el menú desplegable podrás seleccionar el nombre del documento PDF y dónde puedes guardarlo, así como elegir entre un formato normal o uno ligero (especial para publicar online). Si despliegas las opciones, también te permitirá elegir las páginas a convertir, marcadores, etc. Al aceptar y guardar, el documento ofimático comenzará a exportarse a PDF y ya lo tendremos listo.

Igual si trabajar desde la interfaz web de Office en la nube o desde las apps ofimácticas Office 365 de Microsoft para Android…

Desde LibreOffice / OpenOffice:

En caso de estar usando una suite ofimática libre, también es igual o más sencillo. Desde LibreOffice u OpenOffice solo tienes que seguir estos pasos:

Abre el programa con el que estés trabajando, por ejemplo Presentation, Writer,… Con el documento que quieres exportar a PDF abierto dirigete al menú Archivo. Selecciona la opción Exportar a PDF. Elige el nombre y dónde guardar. Listo, ya tienes tu PDF creado.

Convertir PDF a Word

En el caso de la operación inversa, normalmente las suites ofimáticas no tienen opciones para convertir un PDF a un documento editable, o si las tienen no están tan a la vista como en el caso de las opciones para la conversión de un documento a PDF. Por ejemplo, si tenemos LibreOffice instalado (y el paquete libreoffice-common) en nuestra distribución, podemos usar un simple comando para hacer el paso de PDF a uno de los formatos compatibles con nuestra suite libre favorita. ¿Cómo? Pues de esta forma:

cd /nombre/directorio/donde/esta/pdf soffice --infilter="writer_pdf_import" --convert-to doc nombre.pdf

Con ello conseguimos trasnformar el documento llamado nombre.pdf (que deberás sustituir por el nombre de tu PDF) en un .doc para poderlo editar cómodamente. Por supuesto debes ejecutarlo desde el directorio donde se encuentre el PDF para que funcione…Si quieres puedes cambiar el formato doc por otro diferente como .odt, etc.

Otra forma podría ser esta de aquí, en este caso para un .docx compatible con Word:

libreoffice --invisible --convert-to docx:"MS Word 2007 XML" nombre.pdf

Y verdaderamente no son las únicas opciones para hacer este tipo de conversiones, hay más alternativas. Si lo prefieres puedes instalar el paquete Abiword y ejecutar el siguiente comando:

abiword --to=doc nombre.pdf

El último recurso sería adquirir el software de Adobe Acrobar Pro para poder editar PDFs o convertirlos a otros formatos, entre los que se encuentran los .doc y .docx entre otros. Pero para eso deberías usar una máquina virtual con Mac o Windows para poderlo ejecutar, o directamente instalar Adobe Acrobat Pro con ayudar de Wine.

Si tienes dudas, no olvides dejar tus comentarios…