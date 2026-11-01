La nueva versión de Paru 2.2 ya está disponible con cambios importantes para los usuarios de Arch Linux y distribuciones derivadas. El ayudante del Arch User Repository (AUR), desarrollado en Rust, incorpora compatibilidad con Pacman 7.1, nuevas opciones para filtrar paquetes según su antigüedad y mejoras en las búsquedas y la selección de software.

El lanzamiento llega más de un año después de Paru 2.1, publicado en julio de 2025. Además de las novedades visibles para el usuario, esta actualización incluye correcciones en la resolución de dependencias, la construcción de paquetes divididos y las operaciones realizadas en entornos chroot. También eleva los requisitos de compilación a Rust 1.88 o posterior.

Paru 2.2 añade compatibilidad con Pacman 7.1

Una de las novedades principales de Paru 2.2 es la compatibilidad con Pacman 7.1, el gestor de paquetes de Arch Linux. Esta adaptación permite mantener el funcionamiento del ayudante AUR junto a la versión más reciente del gestor de paquetes de la distribución.

Paru actúa como una interfaz que combina las operaciones habituales de Pacman con la búsqueda, descarga y construcción de paquetes del AUR. Por eso, mantener la compatibilidad entre ambos componentes resulta fundamental para quienes utilizan Paru como herramienta principal de administración de software.

Filtrado de paquetes por antigüedad

La actualización introduce la opción de configuración MinimumReleaseAge , que permite establecer un criterio de antigüedad para filtrar paquetes del AUR. La idea es ofrecer más control sobre las versiones recientes que se consideran durante las operaciones de gestión de software.

También se amplía el soporte para excluir paquetes durante las instalaciones, actualizaciones y búsquedas en el AUR. De esta forma, los usuarios pueden definir con mayor precisión qué paquetes deben participar en cada operación.

Estas opciones pueden resultar útiles para quienes prefieren evitar actualizaciones demasiado recientes o necesitan mantener determinados paquetes fuera de sus procesos habituales. No obstante, el filtrado por antigüedad no sustituye la revisión de los archivos PKGBUILD, las fuentes de descarga y el mantenimiento del paquete: el AUR sigue siendo un repositorio comunitario.

Búsquedas y selección más intuitivas

Paru 2.2 incorpora una nueva opción de ordenación --auto , activada de forma predeterminada. Su comportamiento depende del contexto: utiliza un orden de abajo hacia arriba en los menús interactivos de selección y de arriba hacia abajo en los resultados de búsqueda.

El comando paru -Ss también muestra enlaces en los resultados que pueden abrirse directamente desde terminales compatibles. Esto facilita el acceso a las páginas con información de los paquetes sin tener que copiar manualmente sus direcciones.

Mejoras para repositorios personalizados y entornos chroot

Los usuarios que trabajan con repositorios personalizados de PKGBUILD reciben varias mejoras. La operación -G amplía su compatibilidad con estos repositorios y se incorpora compatibilidad con la opción CleanAfter . También se perfecciona el autocompletado de nombres de paquetes y repositorios en el intérprete de comandos.

Otra incorporación es --rootchrootpkgs , que permite personalizar los paquetes base instalados en los entornos chroot. Esta posibilidad ofrece más flexibilidad a quienes construyen paquetes en entornos aislados y necesitan controlar las herramientas disponibles durante el proceso.

Paru 2.2 añade correcciones de errores y cambios en la limpieza de paquetes

La fiabilidad también recibe atención en esta versión. Paru 2.2 corrige cierres inesperados provocados por desbordamientos de pila durante la resolución de dependencias de archivos PKGBUILD. Asimismo, soluciona errores relacionados con paquetes duplicados al construir paquetes divididos mediante la opción -B .

Otros ajustes afectan a las advertencias sobre paquetes del AUR que ya no están disponibles durante las actualizaciones, la comprobación de conflictos en compilaciones realizadas dentro de entornos chroot y determinados problemas de redirección de entrada y salida.

También cambia el comportamiento de la limpieza de paquetes. Al utilizar -c para retirar dependencias que ya no se necesitan, Paru tiene ahora en cuenta los requisitos de versión de las dependencias. Por otro lado, desaparece el comportamiento independiente de -cc para eliminar paquetes no utilizados. Los diálogos interactivos también gestionan correctamente el final de entrada y los errores de lectura.

Rust 1.88 como requisito para compilar

Por último, Paru 2.2 exige Rust 1.88 o posterior para compilarse desde el código fuente. La actualización incluye además cambios en las traducciones: se incorpora una nueva localización en polaco y se actualizan otras, entre ellas las versiones francesa, checa, húngara, coreana, portuguesa, sueca y ucraniana.

El código fuente y el registro de cambios pueden consultarse en el repositorio oficial de Paru en GitHub. La nueva versión refuerza así su compatibilidad con el ecosistema actual de Arch Linux y ofrece más herramientas para controlar las operaciones con paquetes del AUR.