ParrotSec ha puesto a disposición de los usuarios la versión 7.4 de Parrot OS, una entrega estable que puede emplearse tanto en instalación convencional como en modo Live. Se trata de una distribución GNU/Linux basada en Debian y orientada a tareas de pentesting y seguridad, por lo que mantiene su enfoque para quienes trabajan en auditorías, entornos ofensivos o simplemente disfrutan probando herramientas de seguridad.

Esta nueva entrega aparece tres meses después de Parrot OS 7.3 y se convierte en la cuarta actualización de la saga 7.0. La serie 7.0 fue la primera en adoptar KDE Plasma como escritorio predeterminado, dejando atrás a MATE, aunque los usuarios que lo prefieran siguen teniendo alternativas.

Parrot 7.4: actualización dentro de la serie 7.0

Con Parrot OS 7.4, ParrotSec continúa con el ritmo de revisiones que inició en la rama 7.0. La llegada de esta versión no supone un cambio de rumbo, sino una puesta al día de la imagen estable y Live. Al estar basada en Debian, hereda el modelo de paquetes y la filosofía de estabilidad de esa plataforma, algo que suele valorarse en equipos dedicados a pruebas de intrusión.

El salto desde 7.3 se ha producido en un intervalo de tres meses, un plazo relativamente corto que encaja con la intención de mantener la distribución al día. Quienes ya utilicen la serie 7.0 encontrarán una actualización coherente, mientras que los recién llegados podrán instalar directamente la versión 7.4 sin pasar por revisiones anteriores.

Escritorios disponibles: KDE Plasma y otras opciones

Uno de los rasgos más comentados de la familia 7.x es el cambio de MATE a KDE Plasma como entorno principal. Esa decisión se mantiene en Parrot OS 7.4, de modo que la imagen por defecto apuesta por Plasma. No obstante, el proyecto no ha cerrado la puerta a otros gustos: también se distribuyen ediciones con MATE y LXQt para quienes buscan configuraciones distintas.

A esas alternativas se suma la variante con Enlightenment, una opción que se incorporó a partir de Parrot OS 7.1 y que no estaba en el lanzamiento inicial de la serie 7.0. De este modo, la versión 7.4 conserva la variedad de espines que se ha ido construyendo durante la rama 7.x, pensada para adaptarse a diferentes equipos y preferencias de uso.

Para quién está pensada

La distribución sigue dirigida a profesionales y aficionados a la seguridad. Su catálogo de herramientas y su base Debian la colocan como una opción habitual en laboratorios, formaciones y entornos de pruebas. Aunque no es la única alternativa del sector, Parrot OS mantiene una comunidad activa y un ciclo de actualizaciones que busca no quedarse atrás.

Con la publicación de la 7.4, ParrotSec refuerza la continuidad de la serie 7.0 y ofrece una imagen actualizada para instalaciones nuevas o sesiones en vivo. La noticia, por tanto, no es un giro radical, sino la consolidación de un modelo que combina KDE Plasma por defecto con sabores alternativos y una base Debian reconocible.

La llegada de Parrot OS 7.4 supone la cuarta revisión de la rama 7.0 y mantiene las señas de identidad que el proyecto ha venido perfilando: una distribución GNU/Linux basada en Debian, útil para pruebas de seguridad, con KDE Plasma como escritorio principal y ediciones adicionales como MATE, LXQt y Enlightenment. El intervalo de tres meses respecto a 7.3 refleja una cadencia de actualización continua, sin cambios disruptivos, para que los usuarios puedan actualizar o instalar desde cero con una imagen estable y Live.