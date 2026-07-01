Parrot 7.3 ya está disponible como una nueva actualización de esta conocida distribución Linux orientada a la ciberseguridad, el análisis forense y la privacidad. Aunque el proyecto mantiene su completo conjunto de herramientas de pentesting, gran parte del trabajo de esta versión se ha centrado en mejorar el propio sistema operativo, incorporando optimizaciones para procesadores modernos, nuevas utilidades y diversas mejoras destinadas a agilizar el trabajo diario.

Parrot sigue basándose en Debian y mantiene ediciones tanto para profesionales de la seguridad como para usuarios domésticos. Con la versión 7.3, que ha llegado menos de dos meses después de la 7.2, los desarrolladores buscan ofrecer un sistema más rápido, ligero y sencillo de utilizar, además de facilitar su despliegue en máquinas virtuales y otros entornos de desarrollo.

Parrot 7.3 mejora el rendimiento e incorpora nuevas herramientas

Una de las principales novedades de Parrot 7.3 es la incorporación de un repositorio opcional con paquetes optimizados para procesadores modernos. Estos paquetes se compilan específicamente para arquitecturas x86-64-v3 y ARMv8.2-A, permitiendo aprovechar instrucciones avanzadas presentes en las CPU actuales. Dependiendo del tipo de tarea, especialmente en procesos intensivos como compresión, cifrado o codificación multimedia, el proyecto afirma que las mejoras de rendimiento pueden situarse entre el 20 % y el 50 %.

La distribución también estrena un nuevo sistema de menús desarrollado en Go. Gracias a las herramientas parrot-exec y launcher-updater, resulta más sencillo localizar aplicaciones e instalar herramientas adicionales directamente desde el menú del sistema, simplificando la gestión del amplio catálogo de utilidades incluidas en Parrot.

Otra novedad destacada es la llegada de imágenes oficiales para Vagrant tanto en la edición Home como en Security. Esto facilita la creación de entornos virtuales reproducibles para pruebas, desarrollo o formación, eliminando la necesidad de configurar manualmente las máquinas virtuales desde cero.

Parrot 7.3 incorpora además una nueva página de inicio para Firefox desarrollada con Vite. Según el proyecto, esta página no recopila datos de los usuarios y ofrece un acceso rápido a recursos útiles relacionados con el sistema y la comunidad.

Como ocurre en cada nueva versión, también se han actualizado numerosas herramientas de seguridad, bibliotecas y paquetes internos, además de corregirse diversos errores detectados por la comunidad. El resultado es una distribución más estable y preparada para sacar partido al hardware moderno sin perder la amplia compatibilidad que caracteriza al proyecto.