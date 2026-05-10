Parrot 7.2 introduce actualizaciones automáticas y más estabilidad

Parrot 7.2 ya está disponible y llega, tres meses después de la versión anterior, con importantes mejoras para los usuarios de ciberseguridad, pentesting y privacidad. La nueva versión de esta distribución basada en Debian introduce correcciones de seguridad, optimizaciones internas y una mejor integración con herramientas modernas, consolidándose como una de las alternativas más completas frente a otras distros enfocadas en hacking ético.

El equipo de desarrollo de Parrot Security ha centrado esta actualización en mejorar la estabilidad del sistema y simplificar la experiencia de uso. Entre los cambios más destacados se encuentran las actualizaciones automáticas de paquetes Flatpak, mejoras en componentes como parrot-menu y parrot-tools, así como una sincronización más avanzada con los últimos paquetes de Debian. Además, la distribución sigue apostando por ofrecer un entorno ligero, seguro y preparado tanto para investigadores de seguridad como para usuarios avanzados de Linux.

Parrot 7.2 mejora la seguridad y moderniza su ecosistema

Uno de los puntos más importantes de Parrot 7.2 es la incorporación de nuevas medidas de seguridad y estabilidad del sistema. La distribución incluye correcciones frente a vulnerabilidades recientes en Linux y optimiza el comportamiento durante las migraciones desde versiones anteriores de Parrot OS, algo especialmente útil para quienes actualizan desde Parrot 6 “Lory”.

La nueva versión también mejora la gestión de aplicaciones Flatpak gracias a una comprobación integrada que permite automatizar las actualizaciones de este tipo de paquetes. A ello se suman mejoras en el menú principal del sistema y en varias herramientas propias del ecosistema Parrot, facilitando una experiencia más fluida y moderna para usuarios centrados en auditorías de seguridad, análisis forense o navegación anónima.

Parrot 7.2 mantiene además su filosofía rolling release basada en Debian, lo que permite acceder rápidamente a nuevas funciones y parches de seguridad. El sistema continúa ofreciendo ediciones orientadas tanto al escritorio doméstico como al ámbito profesional de la ciberseguridad, incluyendo imágenes específicas para pentesting y entornos especializados.