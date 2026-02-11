Parrot 7.1 ya está disponible como la nueva actualización estable de esta conocida distribución GNU/Linux basada en Debian y orientada al hacking ético y las pruebas de penetración. El proyecto continúa evolucionando con mejoras en herramientas, optimizaciones internas y nuevas opciones de escritorio, reforzando su posición como una de las alternativas más completas para profesionales de la seguridad y entusiastas que quieren aprender auditoría informática.

La nueva versión llega apenas unas semanas después de Parrot 7.0 y se centra principalmente en pulir la experiencia general, mejorar la gestión de repositorios y actualizar un amplio conjunto de utilidades de seguridad. Además, introduce novedades interesantes en el apartado gráfico y en las ediciones disponibles, ampliando las posibilidades para distintos tipos de hardware y preferencias de los usuarios.

Parrot 7.1: nuevo spin, herramientas actualizadas y mejoras internas

Uno de los cambios más llamativos de esta versión es la introducción de un nuevo spin que utiliza el entorno gráfico Enlightenment, conocido por su ligereza y eficiencia. Esta opción se suma a las ediciones ya existentes con MATE y LXQt, ofreciendo más alternativas a quienes buscan un sistema rápido y con bajo consumo de recursos.

También se ha mejorado la gestión de los repositorios mediante el uso de Mirror Director, un sistema que redirige automáticamente las descargas al servidor más adecuado según la ubicación del usuario y la disponibilidad de los paquetes. Este enfoque permite optimizar las actualizaciones y reducir tiempos de descarga, algo especialmente útil en distribuciones con gran cantidad de herramientas como Parrot.

Otra novedad importante afecta a Rocket, el lanzador para herramientas de seguridad basadas en Docker, que recibe una interfaz renovada y nuevas utilidades integradas. Este componente resulta especialmente útil para quienes trabajan con entornos aislados y necesitan ejecutar herramientas sin alterar el sistema base.

Mejoras para Raspberry Pi

La edición para Raspberry Pi también recibe cambios relevantes, regresando al escritorio MATE como opción predeterminada en lugar de KDE Plasma, mientras los desarrolladores siguen experimentando con la posibilidad de adoptar LXQt en el futuro para mejorar el rendimiento en hardware limitado.

Como es habitual en cada lanzamiento, Parrot 7.1 incorpora numerosas actualizaciones de herramientas de seguridad y pentesting. Entre ellas se incluyen nuevas versiones de Airgeddon, Burp Suite, Maltego, Metasploit, feroxbuster, Trufflehog, subfinder y muchas otras utilidades ampliamente utilizadas en auditorías de seguridad, análisis de redes y pruebas de intrusión.

La distribución se puede descargar en distintas ediciones, tanto en formato live como en imágenes para máquinas virtuales, Docker, Raspberry Pi o incluso arquitecturas alternativas como RISC-V. Los desarrolladores recomiendan realizar una instalación limpia para obtener la mejor estabilidad y rendimiento, especialmente al actualizar desde versiones más antiguas del sistema.

En conjunto, Parrot 7.1 representa una actualización incremental pero sólida, centrada en pulir detalles, mejorar la experiencia diaria y mantener al día el amplio arsenal de herramientas que han convertido a esta distribución en una referencia dentro del ámbito de la seguridad informática.