Parrot Security ha lanzado una actualización mayor de su sistema operativo de hacking ético. Tras la versión 6.4 de hace unos meses, ya se encuentra disponible Parrot 7.0, y ya se sabe que cuando cambia el primer número hay modificaciones importantes. Y las hay. En esta iteración se ha dado el salto de MATE a Plasma, el escritorio de KDE. No explican los motivos, pero pueden ser los mismos que llevó a Ubuntu Studio por el mismo camino: se trata de un escritorio muy ligero que además ofrece mejor interfaz y productividad que su anterior opción.

Siguiendo con el escritorio, el cambio dificulta la actualización desde Parrot 6.4 si se usaba el escritorio por defecto: «Adoptar KDE Plasma 6 en un sistema Parrot 6.4 antiguo actualizado a Parrot 7 requiere que los nuevos archivos de configuración se migren correctamente desde /etc/skel al directorio personal del usuario, lo cual es un proceso que no puede hacerse mediante una actualización del sistema y requiere intervención manual por parte del usuario«. Tal como indican en las notas de este lanzamiento, se proporcionará la documentación apropiada pronto.

Parrot 7.0 «Echo» introduce 10 herramientas nuevas y actualiza otras

Parrot 7.0 ha introducido estas nuevas herramientas:

convoC2.

goshs.

evil-winrm-py.

hexstrike-ai.

bpf-linker.

pkinit-tools.

chisel.

bloodhound.py.

autorecon.

trufflehog.

Parrot Security sabe que la Inteligencia Artificial, Machine Learning y modelos LLM son un tema importante en la actualidad, y ya han incluido esa categoría en su sistema operativo. La primera herramienta que han añadido es Hextrike AI, y planean incluir más en el futuro.

Por otra parte, Parrot 7.0 es la primera versión en soportar la arquitectura RISC-V, lo que les convierte en la primera distribución de pentesting en soportar dicha arquitectura.

Parrot 7.0 ya se puede descargar desde su página web oficial. Próximamente deberían aportar información sobre cómo actualizar desde la versión MATE con total seguridad para no perder nada.