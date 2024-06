Lo cierto es que si la lucha entre las dos distribuciones de hacking ético más populares tuviera lugar en algo similar a un cuadrilátero, yo sé a quién apostaría mi dinero. No, no es a la que motiva este artículo, ya que la mascota es un loro y la de Kali un dragón. Pero lo que tienen que hacer ambas opciones es poner a prueba todo tipo de software y hardware, y ahí la elección no es tan sencilla. Y es que hace unos instantes han lanzado Parrot 6.1, y casi al mismo tiempo una actualización de Kali de la que también hablaremos hoy si nos da tiempo.

En las distribuciones Linux, la mayoría de cambios guardan relación con su kernel y entornos gráficos, a lo que en algunas se suman metapaquetes. Estos metapaquetes son formados por decenas o cientos de paquetes, y los de las distros para el hacking ético son pequeños programas o scripts para poner a prueba la seguridad. El ejemplo más claro es algo que muchos hemos hecho alguna vez: ver si podemos descifrar la contraseña de nuestro router… o el del vecino. Porque esto, aunque no es lo que se debería hacer, también es posible.

Novedades más destacadas de Parrot 6.1

Entre lo más destacado de Parrot 6.1, además de la siguiente lista con actualizaciones en sus aplicaciones de seguridad y pentesting, encontramos un soporte para la Raspberry Pi 5 mejorado, que ahora tiene añadidos y activados los controladores. Por otra parte, el kernel ha subido a Linux 6.6.26, se han añadido más controladores para mejorar la compatibilidad con dispositivos externos y se ha corregido un error que evitaba que el WiFi funcionara en la Raspberry Pi 400.

Actualizaciones de herramientas

Anonsurf 4.2 : Estabilidad mejorada y problemas corregidos en el script lanzador para mejorar el anonimato y la experiencia del usuario.

: Estabilidad mejorada y problemas corregidos en el script lanzador para mejorar el anonimato y la experiencia del usuario. La ventana emergente de recordatorio de actualización fue reintroducida en el sistema para ayudar a mantener el sistema actualizado.

nmap : Parcheado para corregir varios errores en su script lua de escaneo mssql.

: Parcheado para corregir varios errores en su script lua de escaneo mssql. burpsuite 2024.2.1.3 : Actualizado a la última versión y corregida una inconsistencia en la versión de java en algunas máquinas.

: Actualizado a la última versión y corregida una inconsistencia en la versión de java en algunas máquinas. sqlmap 1.8.3 : Actualizado a la última versión para mejorar las capacidades de detección y comprobación de inyecciones SQL.

: Actualizado a la última versión para mejorar las capacidades de detección y comprobación de inyecciones SQL. sslscan 2.1.3 : Actualizado a su última versión.

: Actualizado a su última versión. zaproxy 2.14 : Nueva versión que proporciona herramientas mejoradas de comprobación de la seguridad de las aplicaciones web.

: Nueva versión que proporciona herramientas mejoradas de comprobación de la seguridad de las aplicaciones web. netexec 1.1.1 : Introducido para reemplazar a la herramienta crackmapexec. Netexec puede utilizarse como sustituto de crackmapexec y ofrece las mismas funciones.

: Introducido para reemplazar a la herramienta crackmapexec. Netexec puede utilizarse como sustituto de crackmapexec y ofrece las mismas funciones. metasploit 6.4.6 : Actualizado con nuevos exploits y herramientas de pruebas de penetración mejoradas.

: Actualizado con nuevos exploits y herramientas de pruebas de penetración mejoradas. woeusb-ng 0.2.12 : Actualizado para mejorar la creación de unidades USB de arranque a partir de archivos ISO de Windows.

: Actualizado para mejorar la creación de unidades USB de arranque a partir de archivos ISO de Windows. volatility3 1.0.1 : Actualizado para mejorar las capacidades forenses y de análisis de memoria.

: Actualizado para mejorar las capacidades forenses y de análisis de memoria. rizin 0.7.2 : Nueva versión que proporciona herramientas y funciones mejoradas de ingeniería inversa.

: Nueva versión que proporciona herramientas y funciones mejoradas de ingeniería inversa. powershell-empire 5.9.5 : Actualizado para mejorar las capacidades del marco de trabajo posterior a la explotación.

: Actualizado para mejorar las capacidades del marco de trabajo posterior a la explotación. instaloader 4.11 : actualizado a la última versión para mejorar el raspado y la descarga de datos de Instagram.

: actualizado a la última versión para mejorar el raspado y la descarga de datos de Instagram. gdb-gef 2024.1 : Actualizado con nuevas características y mejoras para el plugin GDB Enhanced Features.

: Actualizado con nuevas características y mejoras para el plugin GDB Enhanced Features. evil-winrm 3.5 : Versión mejorada para una mejor interacción con Windows Remote Management.

: Versión mejorada para una mejor interacción con Windows Remote Management. bind9: Aplicada una importante actualización de seguridad.

Paquetes actualizados

chromium : Se han aplicado las últimas actualizaciones de seguridad para garantizar una navegación segura.

: Se han aplicado las últimas actualizaciones de seguridad para garantizar una navegación segura. firefox : Actualizado con los últimos parches de seguridad para mejorar la seguridad y el rendimiento de la navegación.

: Actualizado con los últimos parches de seguridad para mejorar la seguridad y el rendimiento de la navegación. webkit : Incorporadas actualizaciones de seguridad para salvaguardar contra vulnerabilidades en el motor de enderizado web.

: Incorporadas actualizaciones de seguridad para salvaguardar contra vulnerabilidades en el motor de enderizado web. golang 1.21 : actualizado a la última versión, con mejoras de rendimiento y nuevas funciones.

: actualizado a la última versión, con mejoras de rendimiento y nuevas funciones. grub 2.12 : Actualizado para mejorar la funcionalidad y seguridad del gestor de arranque.

: Actualizado para mejorar la funcionalidad y seguridad del gestor de arranque. libc6 y glibc6 : Actualizaciones de seguridad aplicadas para mejorar la estabilidad y seguridad del sistema.

: Actualizaciones de seguridad aplicadas para mejorar la estabilidad y seguridad del sistema. pipewire 1.0.5 : Actualizado para mejorar el manejo del audio y el rendimiento.

: Actualizado para mejorar el manejo del audio y el rendimiento. libreoffice 24.2 : Nueva versión con funciones mejoradas y mejoras de seguridad para las aplicaciones de la suite ofimática.

: Nueva versión con funciones mejoradas y mejoras de seguridad para las aplicaciones de la suite ofimática. openjdk : Actualizaciones de seguridad aplicadas para mejorar la seguridad del entorno de ejecución Java.

: Actualizaciones de seguridad aplicadas para mejorar la seguridad del entorno de ejecución Java. php8 : se han incorporado actualizaciones de seguridad para mejorar el desarrollo web y la seguridad de las secuencias de comandos del lado del servidor.

: se han incorporado actualizaciones de seguridad para mejorar el desarrollo web y la seguridad de las secuencias de comandos del lado del servidor. ruby 3.1: Actualizado con los últimos parches de seguridad para mejorar la seguridad y estabilidad del desarrollo.

Cómo obtener Parrot 6.1