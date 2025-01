A mediados de 2023, Apple presentó las Vision Pro. Muchos «fliparon» con el aparato y creyeron ver el futuro en el presente, pero no yo. Yo no soy analista, pero sí usuario, y no le vi sentido a un dispositivo wearable o vestible tan grande y tan caro. Como no quiero ser como Ballmer con el iPhone — quien se rió por lo caro que era –, no quise que mis críticas fueran demasiado efusivas, pero es que…

Siguiendo con mis opiniones, creo que Apple se equivocó. Intentó hacer como suele, es decir, coger un concepto y llevarlo más allá, pero esta vez no lo hizo bien. Por el tipo de aparato y por el precio, y porque tardó años madurando algo que parece que no queremos. Un reloj, un collar, un anillo… lo que sea que se pueda llevar de forma natural está bien, pero ni unas gafas de tamaño normal son normales para quien no suele llevar gafas. Puede que todo esto haya provocado el revés que se ha llevado Apple.

Vision Pro económicas podrían ser la solución

Según la mayoría de fuentes, la compañía de la manzana habría vendido menos de 500.000 Vision Pro en todo el mundo en el año en el que han estado a la venta. Además, se comenta que han devuelto cerca del 50% de las vendidas en China. Por lo tanto, parece un hecho: no interesan. No interesa ver Netflix «lejos» de los demás.

Aún así, Apple no se da por vencida. Según los rumores, los de Cupertino lanzaría unas nuevas Vision Pro con M5 en 2026. Por otra parte, siguen trabajando en una versión económica, pero estas gafas llegarían ya en 2027.

La versión más asequible sería lo que quedaría si a la versión cara le quitaran ciertos componentes, que es lo que harán, todo según los rumores. De esta manera esperan que más gente quiera ver Netflix aislado de todo el mundo — lo siento, no puedo evitarlo — y que su último aparato en llegar sea un éxito. Yo diría que no lo será.

¿Por qué no queremos gafas?

Desde hace décadas, existen las lentillas. Muchos, los que las pueden pagar y las soportan, las usan. ¿Por qué? Pues porque no queremos llevar gafas. Sí, a veces sí que quedan bien, pero no siempre. Y menos si tenemos que llevarlas sin haberlo decidido nosotros.

Unas gafas de este tipo sí pueden tener sentido, pero no para todo. Pongamos como ejemplo las VR de Steam. Tampoco tengo algo así ni lo tendré, pero nos permite jugar a títulos totalmente inmersos en ellos. Jugar es diferente, o lo es cuando nos concentramos y sí queremos estar solos sin que nos molesten. Pero creo que nadie lleva ese tipo de gafas fuera de casa y en casa sólo en momentos concretos. Si es bueno para la vista o no se lo dejamos a los profesionales.

¿Terminarán gustándonos?

Así que el analista Pablinux cree que se equivocan. No vamos a pagar 1000€ por un aparato así, ni ahora ni nunca. Y si no que se lo digan Google: sus Glass eran innovadoras y podían ser interesantes, pero no las quisimos. Además, estuvieron prohibidas en muchos espacios por privacidad.

Aún así, veremos si quedo como el próximo Ballmer. De ser así, será en el futuro, porque en el presente, como usuario y ya adelanté en 2023, no me equivoco. Apple podría tener algo grande, pero debe cambiar su filosofía. visionOS no es mucho mejor que iOS, y está tan limitado como el sistema operativo del iPhone. ¿Qué pasaría si hicieran lo mismo pero basado en macOS, un aparato independiente al que poder conectarle un teclado y trabajar con pantallas volando por nuestra habitación? ¿Será eso en lo que está pensando Apple?

Lo que está claro, y así lo dicen los números, es que no estamos dispuestos a pagar la cantidad que nos piden sólo para ver… venga, Disney+ en una pantalla más grande y flotante. Y 1000€, si eso significa estar en el salón pero a la vez no estar, tampoco. Los usuarios hemos hablado.