Parece que Manjaro seguirá adelante. Después de diversos problemas en la distribución, el ultimatum en forma de manifesto de parte de los colaboradores y unos días tensos, el mismo integrante del equipo que publicó aquel hilo nos ha hecho saber que vamos camino de la solución menos mala: resumiendo, no habrá bifurcación o fork, se creará nueva sociedad sin ánimo de lucro y convivirán la nueva e.V. con la GmbH & Co. KG que presentaron hace más de seis años.

Aún hay que llevarlo a cabo, pero las conversaciones no han sido hostiles. Según comenta Aragorn, ya van adelante con la creación de la e.V., siglas de «eingetragener Verein« , que en alemán significa «Asociación Registrada«. Es una forma jurídica muy común en Alemania (y en países de habla alemana como Austria y Suiza) para organizaciones sin ánimo de lucro. Para muchos, es lo que siempre debió haber sido.

Manjaro GmbH & Co. KG y Manjaro e.V. coexistirán

«Dada la respuesta muy positiva de Philip esta noche, parecería que no vamos a bifurcar la distribución — afortunadamente, porque eso habría sido mucho trabajo y habría sido muy malo para la comunidad. Por lo tanto, ahora avanzaremos con la creación de la e.V. y luego buscaremos reestructurarlo todo para que los viejos problemas de Manjaro puedan evitarse a partir de ahora y que tanto la distribución de Manjaro como la empresa Manjaro GmbH se beneficien de esta nueva colaboración«.

Como explicábamos, es el final menos malo, y los usuarios no deberíamos notar nada. Todo lo contrario: esto hará que Manjaro siga siendo como hasta ahora, es decir, base Arch, pero más estable (en su rama Stable) por retener algunos paquetes un tiempo, y además se solucionen los problemas que han hecho que la distribución se gane mala fama, como el del certificado SSL.

En el hilo también se mencionaron otras cuestiones, como que en un principio, y según algún colaborador del equipo, Valve se planteó desarrollar SteamOS con base Manjaro, pero decidió quedarse con Arch para quitarse problemas de encima. También es posible que retomen o aceleren el desarrollo de las versiones inmutable y Gaming, la que en un principio usaría la OrangePi Neo.

Así que sus usuarios podemos estar tranquilos, que parece que queda Manjaro para rato. Y además, mejor que en los últimos años.