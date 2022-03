Para Ubuntu Studio el tamaño si importa

Las primeras distribuciones Linux entraban en un disquete. Luego llegó el cedé trayéndonos las distribuciones Live. Más tarde el devedé se convertiría en el formato preferido. Aunque la mayoría nos pasamos a los pendrives como medio de instalación, el límite de 4,7 GB del devedé parecía ser suficiente. Pero, ya no.

Ubuntu Studio, la distribución derivada de Ubuntu enfocada a la producción multimedia, tiene un problema de tamaño y, no es la única. De hecho, la imagen iso de Windows 10 que estoy descargando mientras escribo este artículo pesa 5.2 GB.

Erich Eickmeyer, líder del proyecto Ubuntu Studio cuenta cuál es el problema en la lista de correos de desarrolladores de Ubuntu

Eickmeyer tiene una solución;

Sin embargo, hay otro formato ISO que funciona para DVD: ISO 13346, también conocido como UDF. Esto permite un tamaño de archivo prácticamente ilimitado. Esto sería preferible y, en nombre de Ubuntu Studio, solicitamos este cambio si es posible, o incluso una alternativa. Me doy cuenta de que esto es un aviso corto antes de la versión beta, pero no tenemos muchas opciones ya que la cantidad que tengo que eliminar básicamente anula la razón de existir de Ubuntu Studio en el sentido de que tenemos que limitar severamente la cantidad de herramientas que podemos. llevar. Parece que Ubuntu Kylin comparte nuestra situación.

El problema parece no ser solo de Ubuntu Studio

A continuación, viene un palo para los desarrolladores de la distribución madre.

KDE Plasma (Kubuntu) está ocupa tanto espacio que nos deja con muy poco. Esto no fue un gran problema al principio, pero tan pronto como instalamos Firefox en formato Snap, se convirtió en una realidad, ocupando la friolera de 156 MB en espacio comprimido. si no más. Si la tendencia continúa y más aplicaciones se vuelcan a formato Snap, solo podemos esperar que esto crezca, lo que significa que el estándar ISO 9660 ya no es una opción viable para nadie.