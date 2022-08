Para Linux 6.0 se esperan mejoras de rendimiento y correcciones sobre todo el soporte de Rust en futuras versiones

Linus Torvalds lanzó la primera y segunda versión candidata (RC) de Linux 6.0 hace ya varios días después de una ventana de fusión de dos semanas. Esta nueva versión del kernel debería estabilizarse en los próximos dos meses, pero Torvalds aclaró que el cambio de 5.19 a 6.0 no significa que se hayan realizado cambios fundamentales en el software.

La mayoría de las actualizaciones parecen ser mejoras en la GPU, la red y el sonido. El creador de Linux notó la ausencia de algunas integraciones de Rust en esta versión, pero espera que aparezcan en otra versión candidata o en una versión 6.x.

“A pesar del importante cambio de número, no hay nada fundamentalmente diferente en este lanzamiento. Durante mucho tiempo he evitado la noción de que los números principales son significativos, y la única razón para un sistema de numeración «jerárquico» es hacer que los números sean más fáciles de recordar y distinguir. Es por eso que cuando el número menor llega a alrededor de 20, prefiero incrementar el número mayor y volver a un número más pequeño. Sin embargo, ‘nada fundamentalmente diferente en esta versión’ obviamente no significa que no haya muchos cambios”, escribió Torvalds al anunciar Linux 6.0-rc1.

Señaló que había más de 800 confirmaciones fusionadas y más de 13 500 confirmaciones no fusionadas. Para empezar, en estas versiones candidatas de Linux 6.0-rc, podremos encontrar que se ofrece mejoras significativas en el rendimiento, con un gran impulso en los servidores Intel Xeon y AMD EPYC de gama alta, así como en AMD Threadripper, ademas de ello agrega nuevos controladores para Intel Raptor Lake, nuevas extensiones RISC-V, soporte para configurar el nombre de host del sistema a través del parámetro del kernel «hostname=», nuevo controlador de audio AMD Raphael y soporte para Gaudi2 de Intel Habana Labs.

Ademas de ello también vienen con una versión estable de la interfaz HEVC/H.265, trabajo preliminar en compatibilidad con Intel Meteor Lake que incluye audio, virtualización Intel IPI para KVM, compatibilidad con Intel SGX2, verificación de tiempo de ejecución para sistemas críticos para la seguridad, protocolo Send v2 para Btrfs, grandes mejoras en el programador, más preparaciones para AMD Zen 4, habilitación continua de gráficos AMD RDNA3 y mejoras significativas en la interfaz de llamada del sistema IO_uring.

Linux 6.0 representa la mayor cantidad de cambios de archivos y nuevas líneas agregadas en mucho tiempo. Torvalds dijo que se han agregado más de un millón de líneas de código en este ciclo, en parte debido a los archivos de encabezado generados automáticamente en torno a la nueva AMDGPU y la compatibilidad con Intel Habana Labs Gaudi2.

A pesar del volumen de código agregado al núcleo, algunas características que estaban muy atrasadas no se fusionaron, en particular los parches del proyecto «Rust for Linux». «En realidad, esperaba que tuviéramos algo del marco Rust inicial y una máquina virtual LRU multigeneración, pero esta vez no sucedió», dijo Torvalds.

El proyecto «Rust for Linux» está liderado por Miguel Ojeda con el apoyo financiero de Google y el Internet Security Research Group. Torvalds dijo que estas correcciones pueden aparecer en los próximos RC de Linux 6.0 u otra versión 6.x.

Rust se agregó como el segundo idioma para el desarrollo del kernel de Linux después del lenguaje C. Sin embargo, Torvalds aclaró que no se trataba de reescribir todo el código de Linux con el lenguaje Rust, sino de usar Rust para escribir algunos de los nuevos módulos del kernel. Esta elección se produjo cuando se intensifica el debate sobre alternativas capaces de reemplazar el lenguaje C para el desarrollo de sistemas.

Se han depositado muchas esperanzas en Rust debido a los beneficios de administración de memoria y seguridad que ofrece. Sin embargo, algunos creen que este tipo de iniciativas está condenada al fracaso.

«Rust for Linux» es el proyecto que tiene como objetivo introducir el lenguaje Rust en el kernel. Rust tiene una propiedad clave que hace que sea muy interesante considerarlo como un segundo lenguaje en el núcleo. Según los desarrolladores del proyecto, y el propio Torvalds, el proyecto «Rust for Linux» se encuentra en una etapa avanzada, pero aún es lento para integrarse en el kernel.