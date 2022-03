Para Linux 5.18 se planea mover el codigo a una versión más actual de C con la finalidad de resolver diversos problemas 

Durante el proceso de la discusión por parte de los desarrolladores del Kernel de Linux sobre el tema de un conjunto de parches para corregir las vulnerabilidades de Spectre en el código para trabajar con listas enlazadas, quedó en claro para muchos desarrolladores que el problema podría resolverse con más facilidad si se permitiera en el kernel código C que se ajuste a una versión más nueva del estándar.

Y es que actualmente el código agregado al Kernel de Linux debe cumplir con la especificación ANSI C (C89), que se formó en 1989.

Es por ello que el problema relacionado con Spectre en el código se debió a que se siguió usando un iterador definido por separado después del ciclo.

A pesar de su naturaleza generalmente rápida, el proyecto kernel se basa en una serie de herramientas antiguas. Si bien a los críticos les gusta enfocarse en el uso extensivo del correo electrónico por parte de la comunidad, un anacronismo posiblemente más significativo es el uso de la versión de 1989 del estándar de lenguaje C para el código del kernel, un estándar que fue codificado antes de que el proyecto del kernel comenzara hace más de 30 años. Parece que esa práctica de larga data podría llegar a su fin tan pronto como el kernel 5.18, que se espera para mayo de este año.

Se menciona que se usa una macro para iterar sobre los elementos de la lista vinculada, y dado que el iterador de ciclo se pasa a esta macro, se define fuera del bucle mismo y permanece disponible después del bucle. El uso del estándar C99 le permitiría a los desarrolladores poder definir variables para el bucle en el bloque for(), lo que resolvería el problema sin inventar soluciones alternativas.

Una gran variedad de ubicaciones de códigos informados solo usan el iterador de lista después de el ciclo si hubo una salida anticipada (break/goto) y por lo tanto no son pertinente.

Por su parte, Linus Torvalds estuvo de acuerdo con la idea de poder implementar el soporte para las especificaciones más nuevas y ademas de ello sugirió moverse en el kernel 5.18 para usar el estándar C11, publicado en 2011.

Despues de ello, durante la verificación preliminar, el montaje en GCC y Clang en el nuevo modo pasó sin desviaciones. A menos que surjan problemas imprevistos debido a pruebas más exhaustivas, los scripts de compilación del kernel 5.18 cambiarán la opción ‘–std=gnu89’ a ‘–std=gnu11 -Wno-shift-negative-value’.

A Linus Torvalds no le gustó mucho el parche y no vio cómo se relacionaba con las vulnerabilidades de ejecución especulativa. Sin embargo, después de que Koschel explicara más la situación, Torvalds estuvo de acuerdo en que «este es solo un error normal, simple y llanamente» y dijo que debería solucionarse independientemente de la serie más grande. Pero luego se adentró en la fuente real del problema: que el iterador pasado a las macros de recorrido de lista debe declararse en un ámbito fuera del bucle mismo:

La razón principal por la que puede ocurrir este tipo de error no especulativo es que históricamente no teníamos «declarar variables en bucles» al estilo C99. Así que list_for_each_entry() – y todos los demás – fundamentalmente siempre filtran la última entrada HEAD fuera del ciclo, simplemente porque no pudimos declarar la variable iteradora en el ciclo mismo.