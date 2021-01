En 1984 le pidieron a Isaac Asimov que escribiera una crítica sobre la novela de George Orwell del mismo nombre. Asimov no encontró nada bueno que decir. 36 años después, Orwell parece un escritor profético y el autor de Fundación un crítico corto de miras. Pero, no es culpa del bueno de don Isaac que los líderes del siglo XXI convirtieran a 1984 en un manual de instrucciones.



Antes de seguir, una aclaración. Estoy escribiendo un artículo sobre tecnología e Internet, no sobre política.Si bien es cierto que este artículo nació por el baneo a las cuentas de Donald Trump que hicieron las plataformas de redes sociales (Las mismas que aceptan alegremente las imposiciones de dictaduras asiáticas para no perder su mercado) no es una defensa (o un ataque) a su gobierno. Simplemente creo que en una democracia, el único límite para la libre expresión es el que ponen la Constitución y las leyes y solo puede aplicarlo un juez.

Por supuesto que las palabra alternativas tiene que tomarse con pinzas. Ninguna de estas recomendaciones tienen la cantidad de visitantes ni la variedad de propuestas de Youtube. Tampoco sus restricciones.

Para la libre expresión. Alternativas a Youtube

PeerTube

La gran ventaja de este servicio basado en software libre es que no está centralizado. Utilizando la misma tecnología que la red Torrent, el contenido se transmite desde múltiples locaciones reduciendo el tiempo de descarga y las interrupciones. PeerTube es compatible con Activity Pub, un protocolo federado que permite interactuar con otros servicios compatibles.

Lo mejor de todo lo que ofrece PeerTube es que puedes escoger entre varias instancias de acuerdo a tus preferencias y necesidades o crear la tuya propia.

DTube

Otro servicio descentralizado solo que en lugar de utilizar tecnología Torrent utiliza Blockchain. Además, en lugar de anuncios ofrece su propia criptodivisa para premiar a los creadores.

Pero, la realidad puede no ser tan bonita como la promesa. La comunidad puede decidir eliminar videos. Y ya sabemos que una minoría motivada suele tener mayor poder en las comunidades que una mayoría. En cuanto a las recompensas a los creadores, tienes que generar un mínimo de visitas en la primera semana.

En ese sentido PeerTube tiene la ventaja de que puedes utilizar tus propios servicios de donaciones.

LBRY

En este caso tenemos una plataforma multi contenidos. Admite videos,música, ebooks y otro tipo de documentos. Usando el protocolo del mismo nombre. Los creadores pueden subir su trabajo a la red de alojamiento, fijar un precio por streaming o descarga o permitir que se haga en forma gratuita.

Soluciones autoalojadas para la libre expresión

Las alternativas de arriba te permiten utilizar servidores de terceros o la autoinstalación. Las que siguen es a la inversa. Están pensadas para ser autoalojadas aunque hay quienes ponen sus servidores para que otros puedan utilizarlos.

MediaGoblin

Parte del proyecto GNU, este gestor de contenidos no solo soporta videos. También maneja ebooks, presentaciones, modelos 3d y arte ASCII. Si el servidor en el que está alojado es lo suficientemente potente, puedes ponerlo a disposición de la comunidad para que suba sus propios videos.

La plataforma cuenta con un formulario de comentarios con soporte para Markdown.

YouPHPTube (AVideo Platform)

Como su nombre lo indica esta plataforma autoalojada está escrita en Python (es broma). Como tantos otros proyectos de código abierto sigue el modelo de los narcotraficantes. Te da la base gratis, pero si quieres los complementos con funcionalidades más interesantes, tendrás que pasar por caja (y no será barato).

En serio, tal vez deberían plantearse cobrar un precio bajo por descarga e incluir todas las prestaciones en vez de querer recuperar los costos de desarrollo con la venta de un plugin

De las plataformas que comentamos, parece ser la única que además de transmitir los videos alojados te permite hacer transmisiones en vivo. Otras dos prestaciones interesantes son la capacidad de importar y convertir videos desde los servicios comerciales y una interfaz compatible con dispositivos móviles.

Con respecto a la monetización, puedes usar Google Ads o vender tu propia publicidad en video para ser mostrada antes del contenido elegido por el usuario.

La aplicación tiene soporte para diferentes canales y admite listas de reproducción y suscripciones.