Paquetes en formato Snap que me gustan y recomiendo

Lo confieso, me encantan los paquetes Snap. Son una forma rápida de instalar, probar y desinstalar programas. Además me recuerda lo que alguna vez fue lo mejor de Ubuntu, una distribución que no tenía miedo de probar cosas nuevas sin importar lo que pensara el resto de la comunidad linuxera. Claro, que eso fue antes de que Shuttleworth perdiera el interés en el mercado doméstico y Ubuntu comenzara a transformarse en un clon de Fedora pero basado en Debian.

Pero, así como me gustan los Snap, odio los títulos de post que pretenden decirme lo que tengo que hacer. Me refiero a los del tipo «Programas que no te puedes perder» o «Distribuciones que tienes que instalar». Por lo tanto, este post no te dice que hagas nadas. Si quieres puedes probar estos programas y contarte que te parecieron. Y, si no quieres, no.

Paquetes en formato Snap. Algunas recomendaciones

OBS Studio

OBS Studio es el programa si quieres hacer streaming en servicios como Twitch, Facebook Live o Youtube. También puedes usarlo para crear y editar video desde diferentes orígenes. En este caso tenemos algo más que un paquete en formato alternativo ya que los desarrolladores integraron prestaciones que no se encuentran en las versiones por defecto.

Algunas de las características son:

Soporte para codificación de video acelerada en Nvidia, AMD e Intel.

Plugin para cambio de escena automático.

Plugin para grabar sitios web.

Plugin para buscar medios almacenados en disco.

Creador de salvapantallas para dvd.

Utilizar imágenes de cámaras DSLR mediante gPhoto.

Usar Gstreamer para codificar videos.

Posibilidad de mover un recurso durante una transición entre escenas.

Capasidad de repetir la reproducción de un recurso en cámara lenta.

Soporte para cámara virtual.

En la página del proyecto en la tienda de Snap hay instrucciones adicionales para la instalación.

Brave

No todo el mundo es fanático del navegador Brave después de la metida de pata cuando insertaban un enlace referido sin autorización. pero, realmente es un gran navegador con muchas opciones de privacidad y, que busca una forma de compatibilizar las necesidades de los creadores de contenidos con los derechos a navegar sin interferencias de los internautas.

Por algún motivo, Brave no tenía una forma fácil de instalarse en Linux, pero recientemente volvió a estar disponible en la tienda de Snap.

Skype

A esta altura del partido, recomendar Skype puede parecerse a recomendar MSN Messenger. Después de todo, los que no están usando WhatsAPP se comunican por Telegram o Signal. Sin embargo, el cliente de video llamadas y chat de Microsoft sigue teniendo su lugar en el mundo.

Hace poco perdí mi acceso a la cuenta de Amazon. Un ordenador decidió que había actividad sospechosa y me exigió que validara mi identidad pulsando el enlace que enviaban a mi teléfono. El problema es que yo ya no tenía acceso a ese número. La única alternativa era llamar a EE.UU para validar mi identidad.

En aquel momento pagaba una suscripción a Microsoft que incluía una cantidad de minutos de llamada a teléfonos de línea desde Skype, por lo tanto decidí instalar la aplicación.

Hacía años que no usaba Skype, y me sorprendió por la calidad del sonido y la facilidad de establecer la comunicación . Además su capacidad para armar grupos de Chat y hacer videollamadas no tiene nada que envidiarle a las aplicaciones de moda.

Si consigues que tus contactos la instalen, puedes descargar Skype desde aquí.

KeePassXC

No sé si será por la edad o el stress, pero mi memoria no es lo que era. He llegado a olvidarme del pin del cajero inmediatamente después de haberlo cambiado. Ni hablemos de la necesidad de recordar las contraseñas complejas que recomiendan los especialistas en seguridad informática.

De hecho pasé un momento incómodo cuando el operador de Amazon me pidió que nombrara algunas de mis compras para recobrar el acceso. Por suerte recordé por aproximación algunos títulos. Inmediatamente decidí instalar KeePassXC.

Este programa es mucho más que un gestor de contraseñas multiplataforma (Windows, Mac y Linux) ya que permite guardar en forma cifrada contraseñas, nombres de usuario, enlaces, documentos y notas.

El programa permite generar contraseñas e integrarse con los navegadores Chrome y Firefox.

Si quieres hacer recomendaciones sobre tus paquetes en formato Snap preferidos, ahí abajo tienes el formulario de comentarios. Me encantará leerte.