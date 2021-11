Pagar con la cara ¿Avance tecnológico o pesadilla de privacidad?

Si hay algo de lo que los rusos pueden estar orgullosos, es de su red de trenes subterráneos. Fundada en 1935 está considerada como un ejemplo a nivel mundial tanto por su extensión como por su eficiencia. Como para no desmentir su legado, el pasado 15 de octubre agregó una novedad. Un sistema de pago que no implica el uso de una aplicación, una tarjeta de transporte o una de débito o crédito. Solo hay que mostrar la cara en alguna de las más de 240 estaciones que incorporaron el sistema.

Ventajas de pagar con la cara

Para activar el sistema, los pasajeros deben conectar su foto con una tarjeta de débito o crédito emitida por un banco y la tarjeta de transporte mediante el uso de una aplicación. Una vez establecida la conexión, las cámaras instaladas en los torniquetes identifican las caras (incluso con cubrebocas) y abre las puertas. En teoría, esto no debería tardar más de tres segundos lo que debería reducir la aglomeración en las horas punta.

Las críticas

Sin embargo, no todos están tan entusiasmados con este logro de la tecnología rusa. Activistas de la privacidad digital en Rusia advirtieron que el nuevo sistema no se va a utilizar solo para mejorar el ingreso de pasajeros en el servicio del metro de Moscú. ,

Artyom Koslyuk, director de Roskomsvoboda, un grupo de derechos digitales con sede en Moscú. afirmó:

Es un buen pretexto para poner cámaras en los torniquetes Esto les permitirá perfeccionar los algoritmos utilizados para el reconocimiento de rostros.

De acuerdo a Koslyuk, Moscú ocupa el tercer lugar en el mundo por la mayor cantidad de vigilancia en las calles y el transporte público. Se utilizan unas 200.000 cámaras colocadas alrededor de la ciudad y en el metro para ayudar a la policía a identificar a los delincuentes y prevenir el crimen. De acuerdo a denuncias la policía rusa hace tiempo que utiliza el reconocimiento facial para encontrar y arrestar a manifestantes que participaron en protestas pacíficas de la oposición.

Otros dos países donde se utilizan los sistemas de pago por reconocimiento facial son China y Bielorrusia, ninguno de los dos tiene un buen record en materia de respeto a la privacidad. En la posición opuesta, el Parlamento Europeo votó por aprobar una resolución no vinculante para prohibir el uso de la tecnología de reconocimiento facial en lugares públicos con fines policiales.

Desmentidas

Los funcionarios de Moscú realizaron esfuerzos para eliminar las preocupaciones sobre la invasión de la privacidad insistiendo en que las imágenes y los datos recopilados están «cifrados de forma segura». Pero, desde Roskomsvoboda, aseguran haber descubierto pruebas de que el sistema es poroso, vulnerable a los intrusos que pueden utilizar los datos y las imágenes. con fines delictivos.

La opinión de la Electronic Frontier Foundation

Me hubiera gustado incluir la opinión de Edward Snowden, pero parece que en su nuevo hogar no encuentra problemas de privacidad. Lo que, si encontré, y me parece muy interesante, es la opinión de la Electronic Frontier Foundation sobre una tecnología similar impulsada en los Estados Unidos para el pago en restaurantes:

Muchas personas no cuentan con suficientes servicios bancarios y otras usan el efectivo como una forma de ayudarles a administrar sus presupuestos y gastos. El efectivo también es la forma de pago más respetuosa con la privacidad.

Los usuarios financian al prestador del servicio al obligarlos a cargar dinero en la cuenta del servicio de la que se deducirán los pagos futuros. En la práctica esta modalidad equivale a un préstamo sin intereses que el consumidor otorga al prestador.

Este tipo de tecnología obliga al gasto adicional que implica la compra y el mantenimiento de un teléfono inteligente.

Otro punto a tener en cuenta es la fiabilidad de los algoritmos de identificación. Se ha demostrado en el caso de personas de tez oscura que la identificación no resulta fiable. Y, esto lo agrego yo, ¿Hasta qué punto el sistema ante una máscara que imita una cara?

En todo caso, no tengo nada que objetar a que se use como alternativa. Siempre y cuando se tomen los resguardos para garantizar la privacidad de los datos.