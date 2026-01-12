Pacman podría ser modificado por otra versión basada en Rust

En el entorno de Arch Linux se está moviendo algo interesante: existe un proyecto en marcha que podría cambiar el futuro del gestor de paquetes Pacman. La idea es desarrollar una nueva base para la gestión de paquetes escrita completamente en Rust, un lenguaje que destaca por su seguridad y fiabilidad. Este proyecto se conoce como ALPM (Arch Linux Package Management).
Durante más de un año, el desarrollo de ALPM ha contado con financiación y eso se ha notado en los avances. Ya se han definido especificaciones claras sobre cómo deben estructurarse los paquetes, cómo manejar los datos y qué mecanismos criptográficos usar para garantizar la integridad y autenticidad de los archivos del sistema. No es solo una idea teórica: hay trabajo sólido detrás.
¿Pacman por ALMP? Es una posibilidad real
Esto ha llevado a muchos a preguntarse si Pacman acabará siendo reemplazado. Hay diferencias importantes entre ambos proyectos, no solo a nivel técnico, sino también legal. Pacman está licenciado bajo GPL, mientras que ALPM utiliza licencias más permisivas como Apache 2.0 y MIT, lo que facilitaría su adopción en otros proyectos o contextos sin tantas restricciones.
Por ahora, no hay ninguna confirmación oficial de que Pacman vaya a desaparecer. Una posibilidad que se baraja es un enfoque híbrido: mantener el comando Pacman tal y como lo conocemos, pero apoyarlo internamente en una implementación moderna escrita en Rust, de forma similar a lo que ya se ha hecho en otras distribuciones con herramientas críticas del sistema.
De momento estamos ante los primeros pasos de esta propuesta. Si hay cambios no serán inmediatos, aunque Arch Linux sea famoso por su modelo de desarrollo Rolling Release y por la implementación rápida del software. Entre las dudas que quedan por resolver también encontramos qué harán las distribuciones con la misma baso, como Manjaro o EndeavourOS, entre otras.