Overland: impresionante videojuego de estrategia squad-based

Si te gusta los videojuegos de supervivencia, combina eso con la estretegia y también el estilo squad-based, es decir, esos videojuegos que van mostrando el terreno en recuadros o porciones del escenario en la pantalla. Pues bien, si todo eso te gusta, Overland es un título que seguro te va a interesar. Además, tiene fecha de lanzamiento, y será este otoño de 2019, así que a finales de año tendremos este videojuego para Linux también.

Overland de Finji tiene un trabajo de diseño y gráfico interesante, con un bonito resultado y se puede apreciar en las imágenes que no están llegando ahora. En él tendras diferentes niveles en un mundo post-apocalíptico basado en tierras de Norte America, donde nos tendremos que enfrentar a una serie de desafíos para sobrevivir, como gestionar ciertos recursos, fuentes de fuel, armamentos, material sanitario, etc., a la vez que descubrimos el mapa completo con estas vistas basadas en recuadros como he comentado anteriormente…

No esperes grandes gráficos super realistas como otros títulos, ya puedes ver en la imagen que los gráficos están lejos de eso, pero quizás eso también lo haga interesante. No solo triúnfan los triple A, también otros muchos videojuegos de desarrolladores indie nos están enseñando que se puede tener éxito sin grandes despliegues o gráficos realistas.

Esta atmósfera fantástica y los graficos y el encanto de este tipo de estrategia parece que tiene éxito y los gamers que les gusta a este tipo de videojuegos están bastante emocionados con la llegada de este título. De hecho, no es el primer título que hemos comentado en este blog de tipo squad-based, y mucho menos del género tan popular como la estratégia o la superviviencia. Por el momento, puedes conseguir una build temprana desde itch.io o esperar a que sea lanzado en la tienda de Valve Steam para nuestra plataforma favorita.