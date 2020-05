Hace varios años, cuando aún usaba un portátil algo más viejo y limitado, me decidí a probar Kubuntu. El sistema operativo tenía muchas cosas buenas, pero fallaba demasiado, muchos bugs paga mi gusto, por lo que volví a Ubuntu. Le volví a dar otra oportunidad hace poco más de un año, cuando Plasma 5 ya estaba muy avanzado, y me di cuenta del gran trabajo que había realizado KDE. Por lo que parece, no soy el único que se ha dado cuenta de esto y Ubuntu Studio piensa lo mismo.

En la actualidad, Ubuntu Studio usa Xfce, un entorno gráfico que ofrece cierto nivel de personalización y es ligero. Esto, según ha publicado KDE Community en Twitter hace unas horas, cambiará en un futuro, puesto que ya están trabajando codo con codo para que el sabor para los más creativos pase a usar Plasma. Por parte de la versión multimedia de Ubuntu aún no ha habido ningún comunicado pero, si miramos su blog, la razón puede ser que, bueno, no son muy comunicativos.

.@ubuntustudio, the Linux distribution "for creative humans", will move to KDE Plasma by default for future releases. Plasma's "better tools for graphics artists and photographers" and lightness make it the ideal desktop for Ubuntu Studio's users.https://t.co/N0NAkKJhz0 pic.twitter.com/SedRUW9Cdl

— KDE Community (@kdecommunity) May 5, 2020