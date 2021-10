El pasado 30 de septiembre, la cuenta oficial de Manjaro en Twitter publicó un tweet en el que decía «¡Decid hola a vuestra última incorporación a nuestro equipo de Manjaro!» acompañado de la imagen que tenéis encima de estas líneas. Yo lo vi, e incluso pregunté en un grupo de la comunidad si era una mascota oficial, pero al recibir un tímido «sí» sin más detalles más me decidí a esperar más noticias. El equipo oficial no ha vuelto a decir nada al respecto, pero sí que estamos ante la mascota de Manjaro.

¿Y cómo puedo asegurarlo si no han dicho nada más desde el último día de septiembre? Pues porque Manjaro enlaza a una tienda en su página web en la que podemos comprar artículos de la marca, y allí lo ponen claramente: «Manjaro mascot». Con su imagen podemos comprar camisas, gorras, tazas, pegatinas y de todo lo que ya podíamos comprar con otros dibujos relacionados a esta popular distribución basada en Arch Linux.

¿Qué es la mascota de Manjaro?

Sé, o creo, que se han basado en algo que ahora no me viene a la cabeza, pero también se parece a Eva de la película Wall-E. Es como un robot que suponemos que vuela como Eva, porque no tiene piernas, con la M verde en el pecho y con un pico y unos colores que recuerdan mucho a un pingúino, es decir, a la mascota de Linux, Tux.

Estoy seguro de que pronto nos dirán cómo se llama este robotito, pero ahora mismo no tiene nombre (o no lo he encontrado yo). La mascota de KDE se llama Konqui, empezando por la misma K que usan en todo tipo de su software. Si le ponen nombre a esta mascota, ¿tiene que incluir parte de «Manjaro» en su nombre? ¿Qué tal estaría «Manjux»? De momento sólo lo llaman «mascota», y a mí me gusta su imagen.

En cuanto al sistema operativo, la última versión estable se lanzó el 24 de septiembre.