En el sector de los buscadores, Google sigue siendo el rey. Habrá que ver qué pasa con las nuevas generaciones y la IA, pero de momento es así. Hay alternativas, y algunas de pago, como la que ofrece Kagi: sin anuncios, sin seguimiento, sin compromisos, búsqueda buena y profunda… pero de pago. La compañía ofrece un navegador web para sistemas de Apple de nombre Orion, y ese navegador se está preparando para llegar a más gente.

¿Y a quién puede llegar que sea de interés de los usuarios de LXA? Claro, a Linux. Tal y como podéis ver en el tweet post de debajo de estas líneas, el trabajo ya ha comenzado, pero no hay nada disponible. La captura de cabecera no es más que la imagen que ofrecen en su página web oficial sobre Manjaro, una edición rápida y sencilla.

We're thrilled to announce that development of the Orion Browser for Linux has officially started!

Our team is working hard to bring the same speed, privacy, and innovation that Mac users love to the Linux platform.

Register here to receive news and early access opportunities… pic.twitter.com/1buQsVQgBT

— Kagi (@KagiHQ) March 7, 2025