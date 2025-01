A mediados del recién pasado 2024, Mozilla empezó a experimentar con algo de inteligencia artificial en su navegador web. Lo hizo en la versión Nightly, en su Firefox Labs, desde donde podíamos activar una función para ser asistidos por ChatGPT y otros modelos. A finales del mismo año, la compañía que desarrolla el navegador del panda rojo también lanzó una extensión para el mismo, de nombre Orbit.

La extensión es oficial y la ha desarrollado Mozilla. Sólo está disponible en la web de extensiones de Firefox, más concretamente en este enlace. Una vez instalada, aparecerá en todas las páginas web, siempre y cuando no se deshabilite, un icono flotante al que le podemos pedir nos resuma una página web o preguntarle algo sobre su contenido.

Orbit también puede con los vídeos

Si resumir o preguntar algo sobre el contenido de una página web no te parece suficiente, has de saber que Orbit no se queda sólo ahí. También puede hacer lo mismo con los vídeos. ¿Que has encontrado un tutorial de 10 minutos y tú sólo quieres una respuesta? Pídele a Orbit que te lo resuma.

Lo de los vídeos es quizá lo más interesante para una persona como yo, que parece una especie en extinción y hoy en día sigue prefiriendo los textos a los vídeos. Mis razones tengo. Por ejemplo, en un texto puedes ir saltando de párrafo en párrafo hasta encontrar lo que buscas, y si hay una explicación en una lista, se puede leer eso y ya está. En un vídeo, si no quieres perderte lo que más te interesa te toca tragártelo. Eso si no usas Orbit.

Todo privado, como siempre

La página web de Orbit muestra una cantidad de información que me da a mí en la nariz que se ha realizado a propósito para que usemos la extensión en ella. Lo he probado, y pidiendo que me la resuma me ha explicado:

«Este correo electrónico expresa una perspectiva sarcástica sobre los avances y las implicaciones de la Inteligencia Artificial (IA), utilizando la exageración para destacar sus complejidades y posibles inconvenientes. El autor se burla de la capacidad de la IA para complicar las tareas, sus capacidades predictivas y la sustitución de la interacción humana por chatbots de IA. También se burlan de la idea de los contenidos generados por IA y su capacidad para replicar la creatividad humana, así como de los posibles problemas éticos de confiar en la IA para la toma de decisiones.

El tono es desenfadado y humorístico, pero el mensaje plantea preocupaciones válidas sobre el papel y el impacto de la IA en nuestras vidas. Orbit es un complemento de Firefox que utiliza IA para resumir y responder consultas sobre contenidos web, incluidos correos electrónicos y artículos. No requiere crear una cuenta ni guardar datos de sesión, y funciona en varios sitios web.

La versión actual utiliza un LLM Mistral alojado en Mozilla, y el contenido no se comparte más allá de almacenarlo temporalmente en caché para procesar las consultas y devolver los resultados. Los resúmenes orbitales sólo están disponibles en la página actual y se borran cuando el usuario sale de ella. El servicio no se pronuncia sobre qué modelo utilizar y compara constantemente los modelos de código abierto más recientes. La contrapartida de no compartir los datos del usuario con el modelo es que el servicio no puede influir en él ni entrenarlo«.

Orbit, por Orbit

En resumen, eso es todo lo que puede hacer Orbit explicado por Orbit. Lo gracioso es que estando de vacaciones de Navidad y todo lo que eso conlleva, yo no había pillado parte del significado de su página web, no conscientemente, y el texto anterior me ha ayudado tanto a entenderlo como a completar este artículo.

¿Mejor o peor que lo que hay como experimento?

Lo que nos presentaron a mediados de 2024 es útil, sin duda. ¿Orbit es mejor o peor? Bueno, es diferente. La función integrada — desactivada por defecto — permite resumir una página web, explicar lo seleccionado o responder a una pregunta, mientras que Orbit puede hacer algo parecido también con los vídeos. Lo que hay que valorar aquí es si se confía más en ChatGPT y otros modelos, se prefiere extensión o función integrada y la privacidad. Además, ahora mismo Orbit sólo está en inglés.

Desde mi punto de vista y para estos menesteres, creo que es mejor Orbit.