Optimiza tu funcionamiento con Firefox con estas 4 extensiones

Mozilla Firefox sigue siendo el navegador web favorito de muchos de vosotros. Y ahora, con los nuevos cambios, parece que será el navegador web favorito de todos. Es por ello que os vamos a contar cuatro extensiones o plugins que podemos instalar en nuestro navegador para hacerlo más productivo o más usable en nuestro día a día.

No es que Firefox no sea usable, sino que a veces necesitamos funciones que el navegador web no tiene y queremos utilizar. A este respecto, podemos complementarlo con estas cuatro extensiones o complementos.

uBlock Origin

El bloqueador de anuncios se ha convertido en un complemento importante. No solo porque bloquea y evita anuncios intrusivos o incluso malware sino porque además permite la carga más rápida de las páginas web, siendo ideal para quienes quieren navegar y listo. Existen muchos bloqueadores de anuncios, pero el más ligero y funcional es uBlock Origin, puesto que su rival, AdBlock Plus no para toda la publicidad abusiva que tienen algunas páginas web. uBlock Origin lo podemos instalar desde la web de extensiones y complementos de Mozilla Firefox.

Dictionary (Google™ Translate) Anywhere

Internet ha facilitado la Globalización y eso hace que sea típico tener que lidiar con páginas web que están escritas en otros idiomas que podemos conocer o directamente no conocer. También puede darse el caso de desconocer una palabra en un idioma que conocemos o dominamos. Es por todo ello que siempre viene bien tener un complemento de diccionario. En este caso, mi favorita es Dictionary (Google™ Translate) Anywhere, un complemento que utiliza la API de Google Translate pero no tiene todo lo que la aplicación de Google ofrece, siendo más ligera y liviana que la aplicación oficial.

Print Friendly & PDF

A pesar de que ahora la tendencia es lo digital, es decir, las pantallas y no el papel; a veces, queremos plasmar alguna página web en papel o guardarlo en archivos PDF. Esto es fácil de hacer gracias a un complemento. En este caso me refiero al complemento Print Friendly & PDF. Este complemento nos permitirá crear archivos pdf de páginas web que queramos así como nos prepara las páginas web para poder imprimirlas en papel, ahorrando tiempo, espacio y papel.

LessPass

En un mundo donde existe muchas aplicaciones web, contraseñas, perfiles de usuario, etc… Cada vez es más importante un gestor de contraseñas que nos gestione y guarde los accesos de manera segura. Existen opciones muy buenas como KeePass, pero también existen complementos para el navegador web como LessPass. Este complemento utiliza la misma tecnología que KeePass, pero es menor completo que éste último. Pero, a diferencia de la suite, LessPass ofrece una incorporación con el navegador web Firefox.

Conclusión

Estos complementos o extensiones son importantes pero dependiendo de vuestro uso, puede que no os terminen de ayudar debido a vuestro uso específico. En cualquier caso, al igual que ocurrió con Pocket, puede que estas extensiones se terminen añadiendo al programa principal de Firefox, al menos algunas de ellas son bastante utilizadas ¿no lo creéis?