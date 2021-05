Opera y su VPN: ¿una solución realmente segura?

La necesidad de tener una VPN es cada vez mayor (más ahora con el teletrabajo), ya que te dotan de un canal cifrado de comunicación y te harán más anónimo mediante la ocultación de tu IP real. Además, los servicios existentes suelen aportar bastante privacidad, sin registros de lo que haces. No obstante, estos servicios se pagan (existen gratuitos, pero no son nada fiables), y es ahí donde el navegador web Opera puede ser una alternativa interesante.

Este navegador web no es tan usado como Chrome o como Firefox, pero mantiene una buena cifra de usuarios. Además, se encuentra disponible para Linux de forma nativa y funciona bastante bien en general. Desde la versión Opera 40, también se implementó el servicio gratuito de VPN de este navegador, para que funcionase en distros GNU/Linux.

En este sector se suele decir que cuando algo es gratis (freeware), el producto eres tú. Y suelen estar bastante acertados. Generalmente, fuera del mundo del software libre y de código abierto, cuando los programas y servicios se ofrecen de forma gratuita, suele ser porque obtienen rentabilidad vendiendo tus datos.

Para todos aquellos que se planteen emplear la VPN gratis de Opera, decir que puede ser interesante para cifrar el tráfico y conseguir un canal más seguro que navegar de forma normal. Además, este servicio aporta algo más de confianza que otros servicios gratis de VPN cuyos proveedores son aún más desconocidos y de dudosa confianza.

Pero, que sea una alternativa si no quieres pagar una VPN, no significa que sea una buena alternativa. De hecho, si lo que buscas es un grado de protección superior, mejor opta por pagar un servicio VPN. No suelen ser caros, y tendrás mayor confianza. El motivo es que con el servicio de Opera, el tráfico pasará por los servidores de esta empresa, por tanto, podría ser un arma de doble filo:

Si se usa HTTPS, el servidor de esta VPN no sabrá los datos que se transfieren, pero sí con HTTP.

En términos de conexiones, el servidor sabrá desde qué ISP estás conectado y qué sitios usas. Mientras que el ISP solo sabrá que estás conectado al servidor de VPN. Es decir, simplemente has cambiado tus datos de servidor…

Los servidores de Opera no están en «paraísos» legales como otras VPN de pago, sino que sus servidores están alojados en Canadá, con lo que ello implica.

Solo protegerá el tráfico desde el navegador, y no protegerá el tráfico desde otras apps que se conecten a la red, como lo haría una VPN de pago.

En definitiva, ten en cuenta que la VPN de Opera es gratis, fácil de activar desde el propio navegador, pero que no es más que un proxy para canalizar los datos a través de sus servidores…