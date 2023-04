Opera One, el nuevo navegador de Opera ya fue liberado para pruebas

Opera no deja de poner el dedo sobre la mesa en relación a la competencia de los navegadores web, aunque está más que claro que está lejos de llegar a tener un mercado de usuarios que pueda siquiera acercarse al de Chrome o del navegador web más popular en su momento.

Esta situación ha sido la misma de siempre, (al menos desde que yo tengo uso de razón desde que me adentre en esto de Linux). Pero algo que se le debe aplaudir a Opera es que a pesar de ello la situación no lo ha desalentado y siempre ha tenido innovaciones bastante buenas para los usuarios.

La razón de hacer mención de esto, es que hace poco se dio a conocer que Opera ha iniciado con las pruebas de su nuevo «navegador web Opera One», que, tras la estabilización, sustituirá al actual navegador Opera.

Opera One continúa utilizando el motor Chromium y cuenta con una arquitectura modular completamente rediseñada, renderizado de subprocesos múltiples y nuevas capacidades de agrupación de pestañas.

La forma en que los navegadores manejan tareas más complejas ha cambiado mucho en los últimos años, haciéndolos más eficientes y mejorando su rendimiento. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la interfaz de usuario del navegador, que no ha seguido el ritmo. Esto se debe a la forma ineficiente en que la interfaz de usuario del navegador llega a su pantalla, por lo que decidimos cambiar eso, al presentar Multithreaded Compositor en Opera One .