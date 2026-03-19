Opera GX llega a Linux con foco en rendimiento y privacidad

Después de años sonando sobre todo en entornos de Windows y macOS, Opera GX da el salto definitivo a Linux y se suma así a la lista de navegadores disponibles de forma nativa para los usuarios del sistema del pingüino. El llamado “navegador para gamers” aterriza en el escritorio Linux con la idea de encajar en un perfil de usuario que suele cuidar mucho el rendimiento, la personalización y la privacidad.

La compañía noruega detrás de Opera asegura que la petición de una versión para Linux llevaba tiempo circulando por foros, subreddits y servidores de Discord, tanto por parte de jugadores como de desarrolladores. Con este lanzamiento, GX intenta cubrir ese hueco: un navegador centrado en el juego y el control de recursos, pero alineado con una mentalidad de privacidad fuerte, muy extendida en la comunidad Linux.

Opera GX llega a Linux como navegador para jugadores exigentes

Opera describe GX como su navegador enfocado específicamente al público gamer, con funciones pensadas para no interferir en el rendimiento de los juegos y facilitar la multitarea con servicios muy usados por este perfil. Hasta ahora solo estaba disponible para Windows y macOS, pero desde ahora también se puede usar en las principales distribuciones Linux.

El objetivo es que los usuarios de Linux tengan las mismas capacidades principales que ya disfrutan en otros sistemas: controles avanzados de consumo de recursos, integración con plataformas de streaming y chat, y un amplio abanico de ajustes estéticos para adaptar la interfaz al gusto de cada uno.

Gestión de recursos: limitadores para CPU, RAM y red

Una de las funciones más características de Opera GX es GX Control, un conjunto de herramientas que permite marcar límites al uso de CPU, memoria RAM y ancho de banda por parte del navegador. La idea es que, mientras se juega o se ejecutan tareas pesadas, el navegador no se convierta en un cuello de botella.

Mediante estos limitadores, los usuarios pueden decidir cuántos recursos puede acaparar el navegador. De esta forma se busca que los juegos sigan funcionando de forma fluida, incluso con el navegador abierto en segundo plano con varias pestañas o servicios cargados. Para quienes usan Linux como plataforma principal de juego o desarrollo, esta capacidad de afinado fino encaja con la cultura de control habitual en el ecosistema.

Integración con Twitch y Discord desde la barra lateral

Más allá del rendimiento, Opera GX intenta facilitar el uso de las herramientas más habituales entre jugadores. En la barra lateral se ofrecen integraciones directas con Twitch y Discord, lo que permite seguir retransmisiones en directo y chatear sin tener que estar cambiando de pestaña continuamente.

Esta integración busca que el usuario pueda ver un stream, escribir en un servidor de Discord y seguir navegando sin reorganizar ventanas ni saturar el escritorio. En un entorno como Linux, donde muchos usuarios combinan escritorio, terminal y aplicaciones a la vez, contar con estos accesos directos puede resultar útil para reducir interrupciones.

Personalización estética con GX Mods, temas y efectos

Otro de los pilares del navegador es la personalización visual. Opera GX incluye GX Mods y un sistema de temas, sonidos, shaders y efectos gráficos con los que ajustar el aspecto del navegador a la estética del equipo o del entorno de escritorio.

La compañía apuesta por que cada usuario pueda configurar colores, fondos, animaciones y elementos sonoros para que el navegador encaje con el resto de su setup: desde un escritorio minimalista en GNOME o KDE hasta montajes más llamativos con iluminación RGB, algo muy habitual entre jugadores de PC.

Privacidad, bloqueadores y VPN bajo normativa europea

Más allá del enfoque en el juego, Opera insiste en que GX para Linux mantiene un modelo de privacidad alineado con las regulaciones europeas, incluido el RGPD. La compañía afirma que el navegador no recopila datos como ubicación, historial de navegación, contenido de las páginas, búsquedas ni información introducida en formularios.

El navegador incorpora de serie bloqueo de publicidad, rastreadores y protección frente al cryptojacking, funciones que apuntan directamente a reducir el seguimiento comercial y ciertos tipos de abuso de recursos. A esto se suma una VPN integrada opcional, que Opera asegura que opera con una política de cero registros y que ha sido auditada de forma independiente por Deloitte.

Opera GX se desarrolla en Europa, con equipos situados en Noruega y Polonia, e infraestructuras de datos alojadas en centros europeos, incluyendo instalaciones en Islandia. Este contexto geográfico y regulatorio puede resultar especialmente relevante para usuarios de España y el resto de la UE preocupados por dónde se alojan sus datos y bajo qué leyes se gestionan.

Distribuciones soportadas, formatos de paquete y futuro Flatpak

En su lanzamiento para Linux, Opera GX ofrece soporte oficial para distribuciones basadas en Debian, Ubuntu, Fedora y openSUSE. El navegador se distribuye mediante paquetes .deb y .rpm, lo que cubre buena parte de las distros más extendidas en escritorio.

Además, la compañía ha confirmado que está trabajando en una versión en formato Flatpak, algo que facilitaría aún más la instalación en otros entornos y en tiendas de software que apuestan por este formato universal. Aunque el Flatpak todavía está en desarrollo, la intención es que el navegador pueda llegar a más variantes de Linux sin depender tanto del sistema de paquetes tradicional.

Actualizaciones frecuentes y desarrollo basado en la comunidad

Opera indica que la versión de GX para Linux recibirá actualizaciones semanales, siguiendo un ritmo de desarrollo ágil. La empresa anima a los usuarios a aportar comentarios y reportar errores a través de sus canales de Discord, foros oficiales y el sistema de informes integrado.

Con esta estrategia, el navegador pretende evolucionar de la mano de la comunidad Linux, ajustando funciones y corrigiendo problemas en función de las necesidades reales de jugadores, desarrolladores y usuarios avanzados. En un entorno donde las distribuciones, escritorios y configuraciones pueden variar mucho, este diálogo con la comunidad resulta clave.

Un navegador cerrado con más de 34 millones de usuarios

Aunque llega ahora a Linux, Opera GX se presentó originalmente en 2019 como una variante de Opera pensada para el público gamer. Desde entonces, la compañía asegura que ha pasado de no tener usuarios a superar los 34 millones a nivel mundial, convirtiéndose en uno de los productos que más rápido ha crecido dentro de su catálogo.

Conviene tener presente que, pese a su llegada a Linux, Opera GX sigue siendo un navegador de código cerrado. Para parte de la comunidad del software libre esto puede ser un factor a considerar a la hora de adoptarlo como navegador principal. Otros usuarios, sin embargo, pueden verlo como una herramienta más dentro del ecosistema, especialmente si las funciones de rendimiento, integración con servicios de gaming y privacidad encajan en su forma de trabajar.

Con la llegada de Opera GX a Linux, los usuarios del sistema tienen una opción adicional que combina control de recursos, integración con herramientas de juego y un enfoque explícito en la privacidad conforme a la normativa europea. No deja de ser un navegador propietario que compite en un terreno con alternativas abiertas muy consolidadas, pero amplía el abanico para quienes buscan exprimir el rendimiento durante sus partidas sin renunciar a un alto grado de personalización y a ciertas garantías de protección de datos.