Opera GX: el navegador para gamers y sus GX Control en Linux

Hay multitud de navegadores webs para GNU/Linux, como Opera. Es precisamente este desarrollador el protagonista de este artículo de hoy. Y es que, aunque hay navegadores webs de código abierto más ligeros, con más rendimiento, más seguros, respetuosos con tu privacidad/anonimato, etc., lo cierto es que no hay muchos como Opera GX. Se trata de un navegador para los gamers.

Opera GX ha salido solo para Microsoft Windows por el momento, pero muchos gamers que usan Linux tenían la esperanza de que finalmente llegase también para nuestro sistema operativo favorito y no ocurriese como otros proyectos similares de Opera que finalmente no han llegado. Pero lo cierto es que ya ha pasado casi un año del lanzamiento y aún nada.

Este freeware Opera GX tiene algunas características muy interesantes, como el GX Control. Son una serie de utilidades o herramientas del navegador con las que no necesitas cerrar el programa para obtener más rendimiento de la máquina dirigido a otro software. En vez de eso, con GX Control puedes elegir cuánta RAM, cuánto tiempo de CPU y cuanta red usará como máximo el navegador web.

De esa forma, el ancho de banda, los recursos de memoria y CPU destinados a los videojuegos no se verían perjudicados. Y puedes pensar… para qué me cuentas esto si tal vez Opera GX no llegue a Linux, o tal vez ya estés contento con tu navegador web. Pues muy sencillo, y es que en GNU/Linux no te hace falta GX Control, el poder del pingüino es suficiente.

Es decir, puedes usar algunas opciones que te aporta GNU/Linux para tener tu propio GX Control sin la ayuda de Opera:

Limitar el ancho de banda consumido por un proceso:

Para limitar el ancho de banda o uso de la red que hace un proceso o programa en tu Linux, también hay varias opciones. Una de ellas es usar el programa trickle, otra es wondershaper. Ambos paquetes los deberías instalar, ya que no vienen preinstalados en las distros por defecto. En cuanto al uso, puedes elegir uno u otro, según prefieras, aunque Wondershaper lo que hace es limitar por interfaz de red el tráfico de todos los programas a la vez… Aquí tienes un ejemplos de cómo se usaría trickle para limitar el consumo de red de, por ejemplo, Firefox:

trickle -d 40 -u 10 firefox

Con ese comando, se está limitando el uso de red para Firefox a 40KB/s y 10KB/s de descarga y subida respectivamente.

Limitar los recursos de RAM empleados por un proceso:

Para limitar la cantidad de RAM que puede usar un proceso cualquiera en Linux, ya sea un navegador web o lo que quieras, puedes usar el nombre del propio programa que deseas limitar. Por ejemplo, imaginate que estás usando el navegador web firefox y quieres limitar la RAM a solo 0.5GB, es decir, 500MB. Para eso, puedes usar systemd de esta forma tan fácil:

systemd-run --scope -p MemoryLimit=500M firefox

Incluso podrías usar cgroups para modificar grupos de procesos de una sola vez… Y por supuesto, ulimit como ya he explicado en otros artículos de LxA.

Limitar los recursos de CPU empleados por un proceso:

Si lo que quieres es limitar el uso de CPU que hace un programa, entonces esto te interesará. Para eso hay varias opciones, desde usar algunas herramientas que te aporta systemd, hasta el famoso renice, cpulimit, stress, etc. Por ejemplo, usa ps para localizar el proceso (y su PID, por ejemplo, supón que está en el 8188) correspondiente al programa que quieres variar. Una vez lo sepas, puedes usar renice para cambiar el uso que hace de la CPU. Recuerda que los valores aceptados van de -20 a 19, siendo los positivos más altos los que consumirían menos. Si quisieras darle el valor menos favorable para que prácticamente no consuma:

renice +19 -p 8188

Otra opción es instalar cpulimit, ya que ese paquete no viene incluido en tu distro. Una vez lo tengas instalado, puedes limitar la cuota de uso de CPU a, por ejemplo, el 25% de una de estas dos formas:

cpulimit -l 25 -p 8188 & cpulimit -l 25 firefox &

Incluso, puedes ir más allá y también hacer otro tipo de límites o gestiones, como los del E/S como te expliqué aquí.