OpenTESArena: una re-implementación abierta de The Elder Scrolls: Arena

OpenTESArena es una reimplementación de código abierto de The Elder Scrolls: Arena. Está inspirado en proyectos ismilares como OpenXcom y OpenMW. Este divertido motor gráfico tiene nuevo lanzamiento con algunas mejoras. El objetivo de este proyecto es tener una versión limpia y multiplataforma, y parece que está funcionando. Pero todavía hay una gran cantidad de características que faltan por implementar antes de que sea suficientemente jugable para que resulte agradable.

Como he dicho, es de código abierto, así que si te interesa obtenerlo, ver el código fuente, e incluso contribuir en este desarrollo, ya sabes que puedes hacerlo desde GitHub. Allí encontrarás también información y todo lo que necesitas saber del proyecto y su desarrollador.

Para los que no conozcan de qué va The Elder Scrolls: Arena, y por tanto no saben bien lo que se encontrarán con este proyecto, decir que fue un videojuego de rol de 1994 para el sistema operativo MS-DOS de Microsoft. Los amantes de los clásicos lo han venido ejecutando en emuladores en sistemas operativos más modernos, para así saciar su nostalgia y poder echarse unas partiditas a este desarrollo de Bethesda Softworks.

Lo que lo hizo especial en esa época era la libertad que ofrecía este videojuego, nunca vista antes en otros títulos de la época. El jugador podía pasear por todo el imperio haciendo lo que le apeteciera, es decir, como los actuales juegos de universo abierto. Podía desde entrar en las mazmorras, ayudar a ciudadanos, salvar a un viajero, buscar empleo, luchar, etc. Todo un gigantesco escenario digital a tu disposición que ahora también podrás revivir en Linux gracias a OpenTESArena…