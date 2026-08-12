OpenSSH 10.5 ya está disponible como una nueva versión de la implementación de código abierto del protocolo SSH, incorporando varias correcciones de seguridad y diferentes mejoras para la autenticación y administración de conexiones. El lanzamiento llega además acompañado de un cambio relevante en la estrategia de seguridad del proyecto: sus desarrolladores han decidido publicar versiones de mantenimiento con mayor frecuencia debido al aumento de vulnerabilidades descubiertas con ayuda de herramientas de inteligencia artificial.

OpenSSH es una pieza fundamental de la infraestructura de Linux y otros sistemas Unix, ya que proporciona las herramientas necesarias para establecer conexiones remotas cifradas y administrar servidores de forma segura. Por ello, las correcciones introducidas en esta versión son especialmente importantes para administradores y usuarios que dependen de SSH para acceder a sistemas remotos.

OpenSSH 10.5 corrige varios problemas de seguridad

Una de las correcciones más importantes de OpenSSH 10.5 afecta a la interacción entre el bloqueo de ssh-agent y la extensión [email protected] , utilizada para identificar agentes reenviados. En determinadas circunstancias, las solicitudes de vinculación se rechazaban mientras el agente estaba bloqueado, permitiendo realizar remotamente determinadas operaciones que deberían haber permanecido restringidas al entorno local. Entre ellas se encontraban la incorporación de tokens PKCS#11 y el uso de claves con restricciones de destino.

El cliente SSH también corrige una posible condición de use-after-free provocada por realloc . En el lado del servidor, OpenSSH 10.5 modifica el comportamiento de la opción restrict de authorized_keys para garantizar que sus restricciones también se apliquen al tunnel forwarding. El reenvío mediante túneles continúa desactivado administrativamente de forma predeterminada.

Nuevo parámetro ssh -Z en OpenSSH 10.5 para comprobar las claves utilizadas

Más allá de las correcciones de seguridad, OpenSSH 10.5 incorpora una nueva opción de línea de comandos que puede resultar especialmente útil para diagnosticar problemas de autenticación. Al ejecutar ssh -Z usuario@servidor , el cliente muestra las claves públicas que intentaría utilizar durante la autenticación mediante clave pública, respetando exactamente el orden en el que serían probadas.

Esta información facilita la identificación de problemas cuando un equipo dispone de varias claves SSH y no resulta evidente cuál está intentando utilizar el cliente. En lugar de tener que deducir el comportamiento a partir de la configuración, el usuario puede consultar directamente la secuencia de claves que OpenSSH emplearía durante la conexión.

Mejoras para las claves FIDO

La autenticación mediante dispositivos FIDO también recibe varias mejoras. ssh-keygen permite ahora establecer o eliminar los indicadores touch-required y verify-required de las claves privadas FIDO al mismo tiempo que se restablece la contraseña de la clave.

El cliente SSH también modifica el orden en el que intenta utilizar los certificados durante la autenticación mediante clave pública. Las claves FIDO que no requieren presencia del usuario pasan a intentarse antes, mientras que aquellas que necesitan una verificación mediante PIN o autenticación biométrica se prueban posteriormente.

La versión incorpora además distintas correcciones de funcionamiento. ssh-keyscan pasa a leer los banners de los servidores mediante una operación no bloqueante, evitando que un servidor que no responde pueda retrasar un escaneo que abarque numerosos equipos. Por otro lado, los errores procedentes del procesamiento de paquetes en sshd proporcionan ahora información adicional sobre el equipo remoto, incluyendo su dirección, puerto y usuario.

OpenSSH prepara lanzamientos más frecuentes por el aumento de análisis con IA

Uno de los aspectos más llamativos de OpenSSH 10.5 no es una función concreta, sino la explicación que acompaña al lanzamiento. Los desarrolladores aseguran haber recibido recientemente un número elevado de informes de seguridad obtenidos directamente mediante modelos de inteligencia artificial o con ayuda de estas herramientas.

No todos esos informes representan vulnerabilidades reales. Según el proyecto, muchos dejan de tener consecuencias relevantes cuando se analizan teniendo en cuenta modelos de amenaza realistas. Sin embargo, el equipo considera útiles los informes generados con asistencia de IA cuando están acompañados de análisis humano, casos de prueba y propuestas de corrección.

El motivo para tomarlos especialmente en serio es que algunas vulnerabilidades detectadas inicialmente con herramientas de IA han sido descubiertas posteriormente de forma independiente por otros investigadores de seguridad. Para el equipo de OpenSSH, esto plantea la posibilidad de que actores maliciosos estén utilizando herramientas similares para encontrar fallos que no sean comunicados responsablemente.

Como consecuencia, el proyecto afirma que, al menos por ahora, pretende publicar nuevas versiones con mayor frecuencia para que las correcciones lleguen antes a los usuarios, en lugar de esperar siempre al calendario habitual de lanzamientos. OpenSSH 10.5 ya está disponible a través de los espejos oficiales del proyecto, tanto para OpenSSH como para Portable OpenSSH.

Con esta estrategia, OpenSSH 10.5 no solo mejora la seguridad de una de las herramientas esenciales de Linux, sino que también refleja cómo el desarrollo de software libre está empezando a adaptarse al nuevo escenario de investigación de vulnerabilidades asistida por inteligencia artificial.