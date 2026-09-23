OpenShot ya está disponible oficialmente como Snap en Linux

OpenShot ya está disponible oficialmente como Snap, permitiendo instalar el popular editor de vídeo de código abierto mediante el formato de paquetes de Canonical. El nuevo paquete utiliza el nombre openshot-qt y facilita la instalación de la aplicación en distribuciones Linux compatibles con Snap.

La llegada del paquete Snap oficial se produce poco después del lanzamiento de la versión 4.0, una versión que introdujo importantes novedades en el editor, entre ellas nuevas herramientas de corrección de color y posibilidades para grabar directamente vídeo, webcam, micrófono y audio del sistema. Hasta ahora, los usuarios de Linux podían recurrir principalmente a la AppImage oficial o, en distribuciones basadas en Debian y Ubuntu, al PPA mantenido por el proyecto.

Paquete Snap oficial para Linux

La llegada de OpenShot como Snap supone una nueva alternativa para instalar y mantener actualizado el editor de vídeo en Linux. El paquete puede instalarse desde la Snap Store utilizando el comando sudo snap install openshot-qt , por lo que los usuarios que ya tengan Snap configurado en su sistema no necesitan recurrir a la descarga manual de una AppImage.

El nuevo paquete ha sido publicado por el propio equipo de OpenShot. Jonathan Thomas, desarrollador principal del proyecto, confirmó en el foro de Snapcraft que estaba trabajando en la publicación del Snap oficial y solicitó además que determinadas interfaces necesarias para el funcionamiento del editor pudieran conectarse automáticamente.

Al utilizar el sistema de confinamiento de Snap, algunas funciones de OpenShot requieren permisos adicionales. En concreto, el acceso a dispositivos de almacenamiento extraíbles, al micrófono y a la cámara web puede necesitar que el usuario conecte las interfaces correspondientes.

Para quienes necesiten estas funciones, pueden habilitarlas desde la terminal mediante:

sudo snap connect openshot-qt:audio-record sudo snap connect openshot-qt:camera sudo snap connect openshot-qt:removable-media

También es posible gestionar estos permisos desde la configuración de aplicaciones del escritorio. La necesidad de concederlos está relacionada con el modelo de aislamiento de Snap y no con una limitación específica del editor.

Una nueva opción para instalar OpenShot 4.0

El momento de esta llegada resulta especialmente interesante porque OpenShot 4.0 es actualmente la versión estable del editor. El proyecto la presentó con importantes mejoras para la edición y creación de contenidos, incluyendo herramientas de corrección de color, nuevas posibilidades de grabación y mejoras en el flujo de trabajo.

Hasta ahora, la propia documentación de OpenShot recomendaba para Linux utilizar principalmente la AppImage oficial, además del PPA oficial para usuarios de Ubuntu y otras distribuciones basadas en Debian. La documentación también advierte de que los paquetes incluidos directamente en los repositorios de muchas distribuciones pueden estar considerablemente desactualizados.

El Snap ofrece así una tercera vía oficial para los usuarios de Linux que prefieran este formato de distribución. Además de simplificar la instalación, el modelo de Snap permite recibir actualizaciones del paquete sin tener que descargar manualmente nuevas versiones del editor.

Por ahora, el paquete se identifica como openshot-qt . El desarrollador de OpenShot también ha solicitado poder utilizar simplemente openshot como nombre del Snap, aunque esa petición todavía estaba pendiente de revisión en el momento de su publicación.

La llegada del paquete oficial supone, por tanto, una nueva opción para instalar OpenShot en Linux y facilita especialmente su utilización en sistemas donde el usuario prefiera los paquetes Snap frente a AppImage, PPA u otros formatos.