OpenShot agrega enmascaramiento de vídeo animado y más…

OpenShot, por si no lo conocías, es un importante y profesional editor de vídeo de código abierto y gratuito que puedes usar en tu distribución GNU/Linux. A mi me recuerda a otros programas propietarios como Magix Video Deluxe, etc., pero que poco tiene que envidiarle a esos, ya que es bastante bueno y completo. Seguramente ya lo conocerás y lo habrás usado alguna vez para modificar vídeos o crearlos agregando imágenes, pistas de sonido o efectos, pero si no lo conoces te animo a probarlo…

Ahora OpenShot se ha actualizado con importantes mejoras como te vamos a contar. Ya lo puedes descargar en su última versión desde la web oficial del proyecto, allí encontrarás la nueva versión actualizada desde el lanzamiento que se produjo en julio para esta app. En la web oficial del proyecto también encontrarás mucha más información sobre sus desarrolladores, guías y manuales de uso, etc. Aprovecho para decir que a veces no sabemos usar algún software o tenemos problemas y nos limitamos a buscar por Google, pero las webs oficiales de los proyectos tienen muy buenas guías, manuales e incluso fantásticas Wikis que te pueden ayudar mucho.

Volviendo a la noticia principal, ese lanzamiento de OpenShot 2.4.3,decir que agrega soporte para crear máscaras animadas y transiciones usando imágenes y vídeos, una característica que se agradece bastante. Además, se ha mejorado con respecto a la versión anterior en algunos aspectos, por ejemplo, agrega felxibilidad creativa real en el editor para permitir a los editores más imaginativos consturir contenido más innovador para sus montajes.

La interfaz gráfica de usuario se ha simplificado en esta versión para ser más sencilla, lo que permite trabajar más rápidamente y con amplia variedad de formatos de vídeo, sonido e imágenes soportados, además de herramientas para facilitar compartir las creaciones en sitios como YouTube, Vimeo, redes sociales, etc. Incluso podrás exportar a PNG fotogramas para modificarlos con Pinta o con GIMP, y mucho más.